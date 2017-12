Az ABC News felfüggesztette egyik oknyomozó újságíróját, mert ˝súlyos hibát˝ vétett a Flynn-ügyről tudósítva

Nagyon sajnáljuk, és bocsánatot kérünk a pénteken elkövetett komoly hibáért"

Az ABC News hírtelevízió szombaton azonnali hatállyal felfüggesztette egyik vezető oknyomozó újságíróját, Brian Rosst, mert "súlyos hibát" vétett a Flynn-ügyről tudósítva; az általa közölt téves értesülés kedvezőtlenül befolyásolta az amerikai pénz- és értékpapírpiacokat.Brian Ross pénteken élő adásban azt állította, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának, Michael Flynnek egyik bizalmasa azt mondta, Flynn kész tanúskodni arról, hogy Trump még elnökjelöltként arra utasította őt, hogy még a kampány idején lépjen kapcsolatba orosz illetékesekkel. Ez döntő jelentőségű fejlemény lett volna abban a vizsgálatban, amely tisztázni hivatott, hogy a választási kampány idején Trump stábja összejátszott-e az oroszokkal a választás kimenetelének befolyásolására. Sokatmondó, hogy az ABC híradása után több mint egy százalékot estek a New York-i tőzsde főbb indexei, de csökkent a dollár árfolyama és az állampapírok hozama is.Órákkal később azonban, az esti híradóban maga Ross tisztázta azt, hogy az őt informáló forrás immár azt mondja, hogy Trump nem elnökjelöltként, hanem már megválasztott elnökként utasította arra Flynnt, lépjen kapcsolatba az oroszokkal, a többi között az Iszlám Állam elleni harcban való együttműködés érdekében.Az ABC-t sokan bírálták amiatt, hogy csupán pontosította és nem javította a riportban elhangzottakat. A hiba beismeréséről, illetve Flynn felfüggesztéséről szóló közlemény csak a késő esti órákban jelent meg.- írta közleményében az ABC News, amely szerint órák elteltével jöttek rá arra, hogy téves volt egy információ a tudósításban, és élő adásban, illetve internetes felületen is korrigálták a hibát.A Walt Disney tulajdonában lévő hírtelevízió négy hétre azonnal hatállyal felfüggesztette állásából Brian Rosst, és az újságíró fizetést se kap. Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó - akit azzal vádoltak, hogy hazudott a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) Szergej Kiszljak orosz nagykövettel fenntartott kapcsolatairól - pénteken bűnösnek vallotta magát. Flynn közölte, hogy együttműködik az állítólagos orosz beavatkozás kivizsgálásával megbízott Robert Mueller különleges ügyész hivatalával.Flynnt kinevezése után alig 23 nappal mondatta le Donald Trump, miután kiderült, találkozott és megbeszélést folytatott a Washingtonban akkreditált akkori orosz nagykövettel, de erről nem számolt be sem neki, sem Mike Pence alelnöknek.Közben két amerikai napilap, a The New York Times és a The Washington Post egybehangzóan azt írta szombaton, hogy Robert Mueller azért távolított el nyáron csapatából egy tapasztalt FBI-nyomozót, mert egyik kolléganőjével politikai töltetű üzeneteket váltott, amelyekben Trump-ellenes nézeteinek adott hangot.Peter Strzok az FBI kémelhárító szolgálatának egyik legtapasztaltabb és legmegbízhatóbb, vezető beosztású ügynöke volt, aki kulcsszerepet vállalt a Hillary Clinton volt elnökjelölt elektronikus levelezését vizsgáló FBI-nyomozásban is. Az idén nyáron távozott Mueller csapatából, és visszatért az FBI-hoz, ahol a humánerőforrási osztályon kapott állást.Sajtóértesülések szerint ez azután történt, hogy az igazságügyi minisztérium főnyomozója - aki azt vizsgálja, hogyan kezelte az FBI Clinton levelezési ügyét - kiderítette, Strzok és az FBI egyik ügyvédje, Lisa Page az egymás közötti elektronikus üzeneteikben az elnökválasztási kampány eseményeire, például az elnökjelölti vitákra reagálva olyan megjegyzéseket tett, amelyek Trumpra nézve kritikus hangneműeknek tűnhetnek. A The Washington Post úgy tudja, hogy Strzok ráadásul házasságon kívüli viszonyt folytatott az ügyvéddel, ami önmagában is problematikus.Mueller hivatala megerősítette, hogy Strzokot eltávolították, mihelyt fény derült a vádakra, de részletekbe nem bocsátkozott. A Reuters szerint a szövetségiek attól tartottak, hogy Trump a szóban forgó üzenetek felfedésével fogja kétségbe vonni a Mueller által vezetett nyomozás hitelét.