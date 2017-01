Az amerikai elnök és a szaúdi uralkodó megállapodott a terrorizmus elleni közös küzdelemben

Az amerikai elnök és a szaúdi uralkodó telefonon egyeztetett egymással, a Fehér Ház tájékoztatása szerint a beszélgetés több mint egy óráig tartott.



Megállapodtak abban, hogy közösen lépnek fel a "radikális iszlamista terrorizmus" terjedése ellen. Egyetértettek abban, hogy Jemenben és Szíriában "biztonsági övezeteket" kell létrehozni a konfliktusok elől menekülők számára. Ennek részleteiről, gyakorlati megvalósításáról azonban a Fehér Ház nem adott tájékoztatást. Felidézték ugyanakkor, hogy a terrorista vezér, Oszama bin Laden hogyan próbálta meg szétrombolni az amerikai-szaúdi viszonyt azzal, hogy 15 szaúdi állampolgárt szervezett be a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények végrehajtására.



Donald Trump és Szalmán bin Abdel-Azíz megbeszélésén szóba került Irán is. Mind az amerikai elnök, mind a szaúdi király úgy ítélte meg, hogy a perzsa állam "destabilizáló szerepet" játszik a térségben, s ezt nem szabad válasz nélkül hagyni. Mindketten az iráni atomprogramról kötött többhatalmi megállapodás "szigorú betartatása" mellett foglaltak állást.



Ismeretes, hogy korábban Rex Tillerson, leendő amerikai külügyminiszter az iráni "atomalku" felülvizsgálatát helyezte kilátásba.



A Bloomberg információi szerint Szalmán király a kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővítését is szorgalmazta.



A Fehér Ház közleménye arról nem tesz említést, hogy a telefonbeszélgetésben szó esett-e a bevándorlást szigorító amerikai elnöki rendeletről. A Fehér Ház megfogalmazása szerint a szaúdi uralkodó arra kérte Trump elnököt, hogy "irányítsa a Közel-Keleten a terrorizmus legyőzésére irányuló erőfeszítéseket, és segítsen a szaúdi királyság és az egész térség jövőbeni gazdasági és társadalmi megújulásában".



Donald Trump vasárnap megbeszélést folytat még az Egyesült Arab Emirségek vezetőjével, valamint a dél-koreai elnökkel is.