Az amerikai erők készen állnak arra, hogy megvédjék Észak-Koreától a szövetségeseiket

A legmagasabb rangú katonák megerősítették a három ország szoros együttműködését Észak Korea egyre súlyosabb nukleáris és rakétafenyegetéseivel szemben. Felszólították Phenjant, hogy hagyjon fel veszélyes provokációival.



2014 júliusa óta ez volt a legmagasabb rangú amerikai, japán és dél-koreai parancsnok ötödik megbeszélése.



Dunford és dél-koreai kollégája a múlt héten is találkozott, akkor Szöulban, a két ország közös katonai bizottságnak ülésén.



James Mattis amerikai védelmi miniszter is ellátogatott a múlt héten Dél-Koreába, és kijelentette, hogy Észak-Korea fenyegetése atomtámadással egyre súlyosabb, és ha Phenjan valóra váltja ezt, akkor "hatalmas katonai válaszcsapásra számíthat".



Hozzátette: nem tudja elképzelni, hogy az Egyesült Államok bármikor elfogadja atomhatalomnak Észak-Koreát.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is az észak-koreai fenyegetésről beszélt egy hétfői tokiói előadásában. Hangsúlyozta, hogy Phenjan nem csak a vele szomszédos országokra veszélyes, hanem az egész világra, de a válságban mindenképpen békés megoldást kell találni, nem pedig katonait.