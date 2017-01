Az amerikai hírszerzés szerint több forrás tanúskodik orosz hackertámadásról

Az amerikai hírszerző szerveket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője a szenátus hírszerzési bizottságának meghallgatásán beszélt erről kedden. Közölte, speciális technikai eszközöket is igénybe vettek az adatgyűjtéshez, ám ennél jobban nem kívánta feltárni munkájuk részleteit. Mint mondta, a hírszerzési jelentés nagy része változatlanul titkosított.



A hírszerzési csúcsvezető szerint Oroszország kéttucatnyi országban próbálta meg befolyásolni a választási folyamatot. Kérdésre válaszolva ugyanakkor leszögezte: nem tudja megmondani, hogy Németország, Franciaország vagy Hollandia milyen mértékben erősítette meg kibertámadások elleni számítógépes védelmi rendszerét.



Clapper kifejtette: az oroszok az amerikai elnökválasztási folyamatban Donald Trumpot támogatták, mert szerinte úgy vélték, volt üzletemberként "vele könnyebb lesz megállapodni", mint demokrata párti politikusokkal.



A meghallgatáson részt vett John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetője is.



John Brennan közölte: orosz kollégájának azt mondta, a tűzzel játszanak, mire az orosz hírszerzés vezetője visszautasította a vádakat, mindazonáltal azt válaszolta, hogy továbbítja az üzenetet Vlagyimir Putyin elnöknek.



A számítógépes támadások ügyében James Comey FBI-igazgató arról tájékoztatta a szenátorokat, hogy a Demokrata Országos Bizottság többszöri kérés ellenére sem tette lehetővé az FBI-nak a vizsgálatot. Szerinte nem kétséges, hogy oroszok behatoltak amerikai számítógépes rendszerekbe, sikeresek voltak egyes republikánus csoportok és szövetségi államok számítógépeinek feltörésében, és néhány szövetségi állam rendszeréből adatokat is loptak. Nem voltak viszont sikeresek a Trump-kampány és a Republikánus Országos Bizottság számítógépes rendszereinek feltörésében.



Comey elhárította a választ az egyik oregoni demokrata párti szenátor azon kérdésére, hogy vizsgálják-e a Donald Trump vállalatai és Oroszország közötti esetleges kapcsolatokat.



A szenátus hírszerzési bizottságának vezetője, Richard Burr észak-karolinai republikánus politikus hangsúlyozta: az orosz hackertámadásokkal szerzett adatok és információk kiszivárogtatása ügyében szorosan együttműködik a bizottság demokrata párti alelnökével, a virginiai Mark Warner szenátorral.