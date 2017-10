Az amerikai külügyminiszter nem számít a Katar körüli válság gyors rendezésére

Az amerikai diplomácia irányítója a Bloomberg hírügynökségnek csütörtökön adott interjújában fejtette ki véleményét. Tillerson a hét végén Szaúd-Arábiában és Katarban is tárgyal, majd onnan Pakisztánba és Indiába látogat.



A tárcavezető elsősorban Szaúd-Arábiát és szövetségeseit okolta a helyzetért. Mint fogalmazott: Rijád és szövetségesei nem akarnak párbeszédet folytatni Dohával.



"Valójában nem várok gyors megoldást" - szögezte le, hozzátéve hogy a válság egyes szereplőiből hiányzik az akarat a rendezésre. Véleménye szerint most Szaúd-Arábián lenne a sor, hogy lépjen, hiszen Katar világosan kifejezte, készen áll a tárgyalásokra.



A külügyminiszter szerint az Egyesült Államok szerepe az, hogy biztosítsa a kommunikációs csatornák lehető legnagyobb nyitottságát, valamint azt, hogy az üzeneteket senki ne értelmezze félre. Tillerson leszögezte: "mi készen állunk mindenre annak érdekében, hogy elősegítsük a közeledést, de ebben a stádiumban ez egyelőre valóban csak az érintett országok vezetőitől függ".



A Szaúd-Arábia és több arab ország június elején szakították meg kapcsolataikat Katarral, arra hivatkozva, hogy az emírség "támogatja a terrorizmust" és túlságosan is baráti a viszonya Iránnal. Katar tagadta a terrorizmus támogatását, és azzal vádolta meg az ellene fellépő országokat, hogy Katar szuverenitását fenyegetik.



Rex Tillerson amerikai külügyminiszter júliusban már tárgyalt a térségben, megpróbált közvetíteni a vitatkozó felek között, de nem járt sikerrel.