Az amerikai külügyminiszter szerint elődje találkozói Iránnal aláássák a Trump-kormány erőfeszítéseit

John Kerry korábbi amerikai külügyminiszter találkozói iráni kormányzati tisztségviselőkkel aláássák a Trump-kormányzat erőfeszítéseit - mondta pénteki sajtókonferenciáján Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója. Pompeo "nem helyénvalónak" és "példa nélkül állónak" minősítette Kerry találkozóit az iráni tisztségviselőkkel.



A külügyminiszter leszögezte: elődjének "nem szabadna ilyen viselkedést tanúsítania, ez nem fér össze az Egyesült Államok jelenlegi külpolitikájával". Pompeo azután fejezte ki nyilvánosan is a rosszallását, hogy Donald Trump elnök péntekre virradóra Twitter-bejegyzésben bírálta Kerryt, mert "illegális találkozókat tart a nagyon ellenséges iráni rezsimmel".



John Kerry az új könyvét népszerűsítő kampány keretében interjút adott a republikánusokhoz közelálló Fox-médiabirodalom rádiós csatornájának és a többi között elmondta, hogy 2017 januárja, tehát hivatali ideje vége óta "három vagy négy alkalommal" találkozott Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel. Az interjúban Kerry azzal is megvádolta a Trump-adminisztrációt, hogy rendszerváltozást akar kieszközölni perzsa földön. "Egy volt külügyminiszter az, aki megbeszélésekbe bocsátkozik a terrorizmus legnagyobb állami támogatójával a világban" - fogalmazott sajtókonferenciáján Mike Pompeo. Majd hozzátette: "erre az Egyesült Államok történetében nem lehet példát találni". Egyúttal cáfolta, hogy a Trump-kormányzat rendszerváltozás kikényszerítésére törekedne Iránban.



John Kerry az Obama-adminisztráció tagjaként részt vett a 2015-ben Iránnal megkötött többhatalmi atomalku kidolgozásában. Ezt az egyezményt mondta fel az Egyesült Államok az idén májusban egyoldalúan, majd Donald Trump ismét szankciókat vezetett be Irán ellen.