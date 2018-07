Az amerikai nagykövet tovább fokozta a nyomást a német kancellárra a NATO-csúcs küszöbén

"Németország ígérete 2014-ben Walesben két százalék volt 2024-ig. Szívesen látnánk, ha ez az ígéret teljesülne" - jelentette ki Richard Grenell a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva Berlinben.



"A transzatlanti partnerség akkor mélyül el, ha korszerű hadseregek készek és képesek szembesülni a lehetséges fenyegetésekkel" - tette hozzá az amerikai diplomata.



Grenell emellett visszautasított feltételezéseket, miszerint az Egyesült Államok, a németek csekély fizetési hajlandóságát látva a védelmi kiadások terén, csökkentheti az amerikai csapatok németországi létszámát. "A Fehér Ház sosem követelte az amerikai katonai jelenlét felülvizsgálatát Németországban" - szögezte le a nagykövet.



Június végén a The Washington Post napilap arról értekezett nevük elhallgatását kérő kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva, hogy a Pentagon tanulmányozza az amerikai katonák németországi állomásoztatásának költségeit, és a csapatok esetleges visszavonásának, vagy jelentős csökkentésének lehetőségeit.



Donald Trump amerikai elnök több ízben élesen bírálta a többi NATO-tagot, és kiemelten Németországot is, amiért szerinte nem járulnak hozzá kellő mértékben a saját védelmük költségeihez. A NATO tagállamai 2014-es walesi csúcsértekezletükön megállapodtak abban, hogy katonai kiadásaik 2024-re elérik majd hazai össztermékük (GDP) 2 százalékát. Németországnak azóta 1,18 százalékról csak 1,24 százalékra sikerült emelnie ez irányú kiadásait.



Szerdán kétnapos találkozót kezdenek Brüsszelben a NATO-tagországok állam-, illetve kormányfői. A csúcs alkalmával feltehetően Trump bilaterális egyeztetéseket is folytat a német kancellárral.