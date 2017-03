˝Az amerikai vezetés nem érdekelt Európa egységében˝

Kiszelly Zoltán politológus szerint az Egyesült Államok vezetése nem érdekelt Európa és az Európai Unió egységében.



A politológus szerint ezért is lesz fontos az új amerikai elnök, Donald Trump és Angela Merkel német kancellár március 14-i washingtoni találkozója. Ugyanis - fejtette ki az M1-en vasárnap - Németország az Európai Unió egységében érdekelt, mert így jobban tud versenyezni a világpiacon, köztük az Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államok vezetésének nem érdeke egy egységes EU, inkább külön-külön kötnének alkukat az egyes országokkal - magyarázta a politológus.



Kiszelly Zoltán szerint alapvető változás következett be a transzatlanti kapcsolatban. Donald Trump megválasztásával a politikai tőkésosztály egy olyan csoportja került hatalomra, amely másképp gondolkodik - fejtette ki. Szerinte az Egyesült Államok és Kína, valamint az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti valuta- és kereskedelmi háborúnak valós veszélye van.