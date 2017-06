Az ausztrál miniszterelnök Trumpon köszörülte a nyelvét

Donald Trump amerikai elnököt figurázza ki azon a felvételen Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök, amely csütörtökön szivárgott ki Ausztráliában.Trump lapértesülések szerint beiktatása utáni első telefonbeszélgetésük alkalmával emelt hangon beszélt az ausztrál kormányfővel, és meg is szakította a hívást. Turnbull a múlt hónapban New Yorkban személyesen is találkozott Trumppal, de az amerikai elnök órákig váratta, majd idő előtt végett is vetett a megbeszélésnek.A Channel 9 által nyilvánosságra hozott felvételen Turnbull Trump sokszor egyszerű, gyakran tőmondatokra és harsány jelzőkre szorítkozó stílusát utánozza."Gyönyörű volt. Ez volt minden idők legszebb várakoztatása" - mondja Turnbull, aki ezután azon kezd ironizálni, hogy ő és Trump népszerűségi mutatói sem túl rózsásak."Donald és én, mi nyerünk. Nyerünk a felmérésekben. Annyira nyerünk! Nyerünk, ahogy még nem nyert soha senki" - figurázza ki az amerikai elnök stílusát az ausztrál kormányfő, majd így folytatja: "nyerünk. Nem a kamufelmérésekben, hanem az igaziakban, az interneten. Olyan könnyű megnyerni őket. Én tudom. Van ez az orosz pacákom. Higgye el, így van."Turnbull a parlament minden évben megrendezett téli bálján köszörülte a nyelvét az amerikai elnökön, amely elvileg "off-the-record", nem készülhet róla nyilvános felvétel. Nem tudni, ki készítette a hanganyagot, amelyet egy olyan újságíró tett közzé, aki maga nem volt ott a rendezvényen.A Washington és Canberra közötti feszültség oka, hogy Ausztrália és az Egyesült Államok előző kormánya megállapodott arról, hogy az Egyesült Államok menekülteket vesz át Ausztráliától, miközben Trump teljesen fel akarja függeszteni az amerikai menekültbefogadást. Az új amerikai elnök "hülyének" nevezte a korábbi megállapodást.