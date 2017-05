Az előrehozott választás időpontjáról tárgyal az osztrák államfő

Az osztrák államfő szerint mielőbb meg kell egyezni az előrehozott választás időpontjáról.



Alexander Van der Bellen elnök hétfőn kiadott közleményében hangsúlyozta: az ország arra vár, hogy mielőbb megegyezés jöjjön létre a kormány új összetételéről, valamint az előrehozott választás új időpontjáról.



Az államfő figyelmeztette a pártokat, hogy mindig az ország érdeke álljon a pártpolitikai taktikázás felett.



Tájékoztatása szerint a gazdasági fellendülőben van, a munkanélküliségi mutatók visszaestek, ezért "mindezt nem szabad veszélyeztetni könnyelmű döntésekkel".



Sebastian Kurz, külügyminiszter, a kisebbik kormánykoalíciós párt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) vasárnap megválasztott elnöke és Christian Kern osztrák kancellár, a koalíció nagyobbik pártjának, az Osztrák Szociáldemokrata Pártnak (SPÖ) elnöke hétfőn külön-külön megbeszélést folytatott az államfővel.

Kurz az egyeztetést követően elmondta: olyan érzése volt, hogy Alexander Van der Bellen "hozzá nagyon hasonlóan látja a helyzetet".

Van der Bellen ígéretet kapott a két politikustól arra, hogy a helyzettől függetlenül tovább folytatják a kormányzati feladatok végrehajtását.



Az osztrák kancellár hétfőn bemutatta Sebastian Kurz külügyminiszternek azt a tíz pontból álló kormányzati projekttervet, amelyet az előrehozott választásokig meg szeretne valósítani. Ezek között szerepel a munkanélküliség elleni küzdelem és az oktatásügyi reform is.



Az államfő a nap folyamán fogadta Heinz-Christian Strachét, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét és a Zöldek vezetőjét, Eva Glawischnigot.

Kérésére a múlt héten lemondott Reinhold Mitterlehner addig tölti be az alkancellári és a miniszteri posztot, míg nem döntenek az utódjáról.



Reinhold Mitterlehner a múlt héten jelentette be, hogy május 15-i határidővel lemond minden tisztségéről. Mitterlehner a kisebbik kormánykoalíciós párt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke volt, betöltötte a tudományos, kutatási és gazdasági ügyekért felelős miniszteri és az alkancellári posztot.



Vasárnap az új választásokat szorgalmazó Sebastian Kurz külügyminisztert választotta a kisebbik koalíciós partner, az ÖVP vezetése a konzervatív párt új elnökének. Azonban a vasárnapi pártülésen nem hoztak döntést arról, hogy a Mitterlehner által betöltött alkancellári és gazdasági miniszteri pozíciót ki fogja a jövőben ellátni.



A délután folyamán az ellenzéki pártok vezetői együttes tanácskozást is tartottak, hogy kialakítsák közös álláspontjukat az előrehozott választásról. A pártvezetők megállapodtak abban, hogy feltehetőleg szerdán az előrehozott választásra vonatkozó közös indítványt nyújtanak be a parlamentnek. A választás pontos időpontjáról még egyeztetnek, de feltehetőleg október 8-i vagy 15-i dátum mellett határoznak majd.



Az ÖVP és az SPÖ frakcióvezetője is támogatásáról biztosította az indítványt.