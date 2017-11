Az eltűnt argentin tengeralattjárónak tulajdonított hívásokat kapott az argentin védelmi minisztérium

Az argentin védelmi tárca szerint a késő reggel és kora délután észlelt kapcsolatteremtési kísérletek 4 perc és 36 másodperc közötti hosszúságúak voltak.



A minisztérium tudatta, hogy egy, műholdas kommunikációra szakosodott amerikai céggel kutat a szerdán eltűnt tengeralattjáró után.



Egyelőre nem teljesen világos, hogy milyen hívást kapott a tárca, illetve milyen jelet küldött a tengeralattjáró, de a Reuters hírügynökség megjegyezte: a víz alatt rekedt tengeralattjárók fel tudnak bocsájtani a víz felszínére egy helymeghatározó bóját, amely vészjeleket ad műholdak segítségével.



A 44 fős legénységű, 66 méter hosszú, német gyártású tengeralattjáró szerdán küldte a legutóbbi üzenetet, aztán nyoma veszett. A San Juan 432 kilométerre volt Argentina partjaitól.



Az argentin hadsereg pénteken kereső expedíciót indított, amelyhez más országok, köztük Brazília és az Egyesült Államok is segítséget nyújt.



A keresést a viharos időjárási körülmények mellett a tengeralattjáró víz alatti rejtőzködéshez tervezett színe és formája is nehezíti.



A haditengerészet szóvivője nyugalomra intett, közölte: bár az expedíció a kereséshez kijelölt terület nagy részét már átfésülte és egyelőre nem talált semmit, a legénységnek elegendő oxigénje és élelmiszere van. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hadihajót nem elvesztették, hiszen ahhoz előtte keresni kell és nem találni.