Az emberöléssel vádolt dán feltaláló a már nem működik együtt a rendőrséggel

A norvég rendőrség bejelentette, hogy Madsen DNS-ét fel akarják használni hasonló megoldatlan gyilkossági eseteik nyomozásában.



A dán nyomozást vezető Jens Moeller Jensen kedden közölte, hogy a letartóztatásban lévő Madsen ügyvédje révén jelezte, hogy nem akar beszélni a rendőrökkel. Az illetékes hozzátette, hogy a vádlott nem is kötelezhető erre.



A dán rendőrség szombaton jelentette be, hogy búvárai egy tengeröbölben megtalálták az augusztus végén titokzatos körülmények között meghalt Kim Wall svéd újságírónő levágott fejét, két lábát és ruháit. Torzóját korábban sodorta partra a víz. A torzón 15 késszúrás és fűrészelés nyomaira bukkantak az orvosszakértők.



A svéd újságírónőt augusztus 10-én látták utoljára egy tengeralattjárón annak tulajdonosa, Peter Madsen társaságában. A tengeralattjárót később elsüllyesztették, Madsen túlélte a "hajótörést", és a hatóságok őrizetbe vették. A férfi tagadja a vádakat, azt állítja, hogy a nő véletlen balesetben halt meg tengeralattjáróján, ahol a dán feltalálóról szóló cikkéhez gyűjtött adatokat.



Kim Wall halálának pontos okát még nem derítették ki a hatóságok.



A norvég rendőrség szerdán közölte, hogy régi megoldatlan gyilkossági eseteik feltárásához fel kívánják használni Peter Madsen DNS-mintáit és ehhez kérték dán kollégáik segítségét.



A svéd rendőrség hétfőn jelentette be, hogy újranyitják a régi megoldatlan gyilkossági ügyeket, amikor a jövő hónapban Svédország és Dánia egyesíti DNS-adatbankját.



A dán rendőrség is jelezte korábban, hogy megnyitja megoldatlan gyilkossági aktáit, köztük annak a 22 éves japán turistának az ügyét, akinek maradványaira a koppenhágai kikötőben műanyag zsákokban bukkantak.