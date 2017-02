Az ENSZ BT elítélte Észak-Korea legutóbbi rakétakísérletét

A testület tagjai közleményükben egyben azzal fenyegették meg az észak-koreai vezetést, hogy a tiltás ismételt megszegése esetén újabb "jelentős intézkedésekkel" fogják sújtani az országot.



A BT miközben megerősítette elkötelezettségét, hogy békés úton szándékozik rendezni a Koreai-félszigeten kialakult helyzetet, felszólított minden államot, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit az Észak-Korea ellen elrendelt büntetőintézkedések teljes mértékű végrehajtására. A testület tagjai egyben arra is felhívták a figyelmet, hogy folyamatosan követik a régióban történő eseményeket, szükség esetén "további jelentős intézkedéseket" foganatosítanak a jelenlegi szankciók súlyosbítása érdekében.



A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség korábban arról számolt be, hogy az országban vasárnap ballisztikus rakétával sikeres kísérletet hajtottak végre. A jelentés szerint a Pukkikszon-2 (Sarkcsillag-2) típusú, nukleáris töltet hordozására képes rakéta indítását Kim Dzsong Un észak-koreai vezető személyesen irányította.



A BT eddig öt, Észak-Koreára vonatkozó határozatott fogadott el, hogy rákényszerítse a kommunista országot az atom- és rakétaprogramjáról való lemondásra, de hasztalan. A legutóbbi, a tavaly márciusban elfogadott határozat minden korábbinál súlyosabb szankciókkal büntette Phenjant, és a többi között exporttilalmat vezetett be ellene.