Az EP elnöke uniós megegyezést sürget a migrációs politikában még a jövő évi EP-választások előtt

Még a jövő évi európai parlamenti (EP-) választások előtt megegyezésre van szükség az Európai Unió migrációs- és menekültpolitikájában, az úgynevezett dublini reform ügyében - hangoztatta Antonio Tajani, az EP elnöke szerdán Bukarestben.



Tajani a román elnöki hivatalban tett látogatása alkalmával arra hivatkozott: a választásokat a román uniós elnökség idején rendezik meg, és fontosnak ítélte, hogy a polgárok "pozitív jelzéseket" kapjanak az EP munkájáról. Úgy vélekedett: Klaus Iohannis román elnöknek fontos szerepe lesz abban, hogy az Európai Tanáccsal - az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő fórummal - is előrelépést érjen el az EP által kulcsfontosságúnak tartott két-három ügyben.



"A fontos dossziék közül ötben sikerült már megegyezésre jutni az Európai Tanácsban, de a (határvédelemre és menedékjogra vonatkozó) dublini reform ügyében nem. Szükségünk van az ön segítségére, hogy megszülethessen az egyezmény, és pozitív üzenetet küldhessünk a menekültek sorsát illetően. Ez fontos az EP számra" - mondta Tajani az EP küldöttségének bukaresti látogatásán, a román államfőhöz intézve szavait.



A román elnökség idején megoldásra váró további fontos kérdések között Tajani a Brexitet (az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését) és az EU következő többéves pénzügyi keretét említette.



Iohannis arról biztosította az EP elnökét, hogy Románia hozzá akar járulni az unió megerősítéséhez és az EU tanácsának soros elnökeként a többi európai intézménnyel is szoros együttműködést tervez. Egyetértett Tajanival abban, hogy az EP-választásokig hátralévő időben olyan döntésekre van szükség, amelyekkel bebizonyíthatják az európai polgároknak, hogy az unió betartja ígéreteit, és képes világos jövőképet felvázolni az EU számára.



A jobboldali elnökkel éles politikai konfliktusban álló Viorica Dancila szociáldemokrata kormányfő arról igyekezett meggyőzni az EP elnökét: a belpolitikai csatározások dacára nincs miért aggódni, Románia felkészült arra, hogy 2019 január elsejétől fél évre átvegye az EU tanácsának soros elnökségét.



"Románia ambiciózus, de realista elnökségre készül. Ambiciózus, mert sok fontos ügy kerül napirendre, de realista is, mert ezek megoldása nemcsak Románián, hanem az európai intézmények együttműködésén is múlik" - mondta a román kormányfő, azt ígérve, hogy országa részrehajlás nélkül és konszenzuskereső módon kívánja betölteni az EU tanácsának soros elnöki szerepét.