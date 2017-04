Az EP megszavazta Ukrajna vízummentességét

A 521 szavazattal 75 ellenében és 36 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály várhatóan június 20-án lép életbe, miután az Európai Unió Tanácsa is elfogadta.



Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A könnyített uniós beutazást segítő vízummentesség értelmében Ukrajna polgárai az Európai Unió tagállamában üzleti célból, turistaként, vagy családi okokból 90 napig tartózkodhatnak bármely féléves időszakban, de munkát nem vállalhatnak. A vízummentesség az Egyesült Királyság és Írország kivételével az összes uniós tagállamra, valamint Izlandra, Lichtensteinre, Norvégiára és Svájcra érvényes.



A vízummentes uniós beutazás teljes körű megadását az unió tagállamai a vízummentességi felfüggesztési mechanizmus bevezetéséhez kötötték, amely a vízumok újbóli bevezetését teszi lehetővé.



A szabályok értelmében kivételes esetekben fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik országokkal - vagyis az Európai Unión kívüli országokkal - kötött vízummentességi megállapodásokat. Az adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelniük a beutazáshoz, ha honfitársaik nagy számban illegálisan tartózkodnak az EU területén, vagy nagy számban tagadják meg tőlük a belépést annak területére, továbbá akkor, ha jelentős mértékben emelkedik az adott ország állampolgárai által beadott, nem megalapozott menedékkérelmek száma, vagy ha a küldő országok részéről a visszafogadási hajlandóság csökken. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban az esetben is, ha az EU-n kívüli országok állampolgáraihoz köthetően veszélyeztetetté válik egy uniós tagország belső biztonsága.



Az ukrán állampolgárok vízummentes uniós beutazásának lehetősége a vízummentességi felfüggesztési mechanizmussal egy időben lép életbe.



Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a vízummentességgel több százezer embernek válik könnyebbé a szabad utazás és a külföldi tanulás, egyszerűsödhet az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségi közösségek tagjainak kapcsolattartása az anyaországokkal.



A politikus hangsúlyozta, továbbra is támogatni kell Ukrajnát az európai jogállamisághoz felzárkóztató reformok végrehajtásában, ugyanakkor fel kell hívni Kijev figyelmét arra, hogy a demokratizálódást és az európai integráció törekvését nem elég deklarálni, hanem minden intézkedés során szem előtt kell tartani. "Megengedhetetlen, hogy az országban élő kisebbségek alkotmány által garantált nyelvi és oktatási jogait diszkriminatív módon szűkítsék, vagy teret engedjenek a szélsőséges csoportoknak, hogy feszültséget szítsanak a többség és a kisebbségek között" - fogalmazott a képviselő.



Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy vélekedett, hogy régi adósságát törleszti az EU az ukrán néppel szemben a vízummentesség megadásával. A képviselő hozzátette, hogy az intézkedés fontos előrelépés Ukrajna európai felzárkózásában, az EU elismerése az ukránok szabadság, függetlenség és az európai demokratikus értékek iránti elkötelezettségéért.



A képviselő szerint az ukránokkal való európai szolidaritást az is indokolja, hogy a vízummentesség uniós feltételeit Kijev "három éve háborús körülmények között, a gátlástalan orosz agresszió katonai, politikai, gazdasági terhe alatt" hajtják végre. Az EU-nak továbbra is támogatnia kell Ukrajna békéjét és függetlenségét, követelni szuverenitása teljes helyreállítását, folytatva, ha kell, fokozva a szankciós nyomást Moszkvára - tette hozzá a politikus.