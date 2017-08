Az észak-európai és a balti államok összefognak a radikalizálódás ellen

A nyolc észak-európai, illetve balti államból álló NB8 országcsoport pénteken szorosabb együttműködést jelentett be a terrorizmus elleni harcban, valamint az erőszakos szélsőségesség terjedésének megelőzésében.



A csoporthoz tartozó Svédország, Finnország, Norvégia, Izland, Dánia, valamint Észtország, Lettország és Litvánia külügyminiszterei - oslói találkozójuk után kiadott - közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy közös erőfeszítéseik fő iránya a radikalizáció megelőzése. Mint a közleményből kiderül, fontosnak tartják, hogy megakadályozzák egyének toborzását terrorszervezetekbe, fellépjenek a külföldi terroristák és az Európába visszatérő szélsőségesek ellen, de az önmagukat radikalizálókkal szemben is.



A norvég fővárosban tartott tanácskozáson a külügyi tárcák vezetői megbeszélték államaik Oroszországhoz fűződő viszonyát, a transzatlanti együttműködést, szót ejtettek továbbá az ENSZ-szel és az Európai Unióval kapcsolatos ügyekről, valamint az északi és a balti térség biztonságát érintő kérdésekről is - olvasható az oslói kormány közleményében.



Az idén Norvégia látja el az NB8 külpolitikai kérdésekben illetékes elnökségét. Kollégáit Borge Brende norvég külügyminiszter látta vendégül Oslóban.