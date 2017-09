Az EU szigorította az Észak-Korea ellen bevezetett uniós szankciókat

A szigorításról az uniós tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsa döntött a testület csütörtöki közleménye szerint.



A Biztonsági Tanács 2017. augusztus 5-én elfogadott határozatában rendelt el szankciókat, válaszul Észak-Korea atomfegyver-, illetve ballisztikusrakéta-fejlesztési programjaihoz kötődő tevékenységeire, amelyek "sértik és nyíltan semmibe veszik" a korábbi ENSZ BT-határozatokat.



A BT-határozat által bevezetett intézkedések Észak-Korea fő exportágazataira irányulnak, és teljes körű tilalmat vezetnek be a szén, a vas, a vasérc, a tengeri élelmiszerek, az ólom és az ólomérc exportjára. További szankciók irányulnak a Phenjan által folytatott fegyvercsempészetre, az ország külföldi vállalatokkal alkotott közös vállalkozásaira, bankjaira, valamint arra, hogy ne legyen képes bevételhez jutni és részt venni a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Az uniós tagállamok továbbá ezentúl nem engedélyezik, hogy a területükön észak-koreai állampolgárok munkát vállaljanak, mivel ezzel olyan bevételre tehetnek szert, amely később az ország illegális nukleáris programjának vagy ballisztikusrakéta-programjának támogatására kerül felhasználásra.



A tagállamok megtiltják továbbá új közös vállalkozások és szövetkezeti egységek létrehozását is, valamint Észak-Korea szervezeteivel vagy állampolgáraival alkotott, meglévő közös vállalkozások újabb beruházások révén történő kibővítését.



Az unió már augusztus 10-én átültette az ENSZ BT határozatával végrehajtott újabb jegyzékbe vételeket azzal, hogy a vagyoni eszközök befagyasztásáról és az utazási korlátozásról rendelkező jegyzékbe felvett kilenc személyt és négy szervezetet, akik, illetve amelyek támogatják az említett tiltott programokat. Az Észak-Koreát sújtó korlátozó intézkedések így már az ENSZ által jegyzékbe vett 62 személyre és 50 szervezetre is vonatkoznak. Az Európai Unió ezenfelül további 41 személyt és 6 szervezetet vett jegyzékbe saját kezdeményezés alapján.