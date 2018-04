Az EU támogatja a vegyi fegyverek teljes tilalmát

Az unió - miniszterek alkotta - külügyi tanácsa luxembourgi egynapos tanácskozásán elfogadott nyilatkozatában megerősítette: a vegyi fegyverek használata elfogadhatatlan, a nemzetközi jog megsértésének és háborús bűncselekménynek minősül. Kijelentették, az ilyen hadviselés nem maradhat büntetlenül, elkövetőit a legszigorúbban felelősségre kell vonni. Mint hangsúlyozták, a legfrissebb, sokkoló szíriai jelentések alapján sürgős és független vizsgálatot kell végezni az EU közös álláspontjának megerősítése érdekében.



A külügyminiszterek nyilatkozatot fogadtak el a rossz szándékú kibertevékenységekről is. Kijelentették, nagy a jelentősége annak, hogy a kibertér olyan globális, nyitott, szabad, stabil és biztonságos közeg legyen, amelyben teljeskörűen érvényesülnek az emberi jogok és az alapvető szabadságok, valamint a jogállamiság.



Aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy bizonyos unión kívüli államok és nem kormányzati szereplők fokozottabb mértékben képesek és hajlandóak arra, hogy céljaikat rossz szándékú kibertevékenységek révén próbálják elérni. Az ilyen tevékenység jelentős károkat és gazdasági veszteségeket okoz az unióban és azon kívül is - tették hozzá.



A külügyi tanács kijelentette, az EU - az ENSZ és más megfelelő nemzetközi fórumok keretei között - kész továbbra is együttműködni a kibertérben tanúsított felelősségteljes állami magatartás önkéntes, nem kötelező erejű normáinak, szabályainak és elveinek a további pontosítása és végrehajtása érdekében.