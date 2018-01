Az eurócsoport jóváhagyta az uniós mentőcsomag újabb részletét Görögországnak

Jóváhagyták a Görögországot segítő nemzetközi pénzügyi mentőcsomag következő, 6,7 milliárd eurós részletét a közös valutát használó európai uniós tagországok pénzügyminiszterei hétfőn Brüsszelben. Az összeg folyósításhoz még az euróövezeti állandó mentőalap (ESM) zöld jelzésére is szükség lesz, ez azonban sokak szerint ezután pusztán formalitás.



"Jó híreim vannak Görögországgal kapcsolatban. Politikai megállapodásra jutottunk a mentőcsomag harmadik felülvizsgálatáról" - jelentette be az ülést követően Mario Centeno, az eurócsoport új elnöke, a görög kormány reformintézkedéseit és együttműködési hajlandóságát dicsérve.



A tájékoztatás szerint az összeget várhatóan két részletben fogják átutalni: 5,7 milliárd eurót februárban, további egymilliárdot pedig valamikor tavasszal, hogy Athén törleszteni tudja a lejáró tartozásait.



A portugál euróelnök hozzátette: ezután megkezdődhet az esetleges adósságkönnyítő intézkedésekre vonatkozó munka.



A harmadik görög gazdasági kiigazítási program 2018. augusztus 20-ig tart, utána az eurócsoport reményei szerint Athén visszatérhet a piaci finanszírozáshoz. Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos ennek kapcsán hangsúlyozta: "az idei döntő fontosságú év lesz Görögország számára".



A nemzetközi hitelezők ennek ellenére továbbra is megosztottak a pénzügyi válságba került dél-európai ország mentőprogramját illetően. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) nem tartja fenntarthatónak az adósság törlesztését, és ezért annak enyhítését szorgalmazza, a német kormány azonban ennek minden formáját elutasítja.



Görögország költségvetését 2010 óta nemzetközi hitelek tartják működésben. A most aktuális, sorban a harmadik mentőcsomag feltételeiben Athén 2015-ben egyezett meg a hitelezőkkel, cserébe pedig átfogó reformok végrehajtása mellett kötelezte el magát 2018-ig.