Az Európai Bizottság bírálta az olasz kormány fenyegetőzését

Luigi Di Maio olasz kormányfőhelyettes csütörtökön és pénteken is hangsúlyozta: ha az EU nem lép, és nem osztja szét a parti őrség Catania kikötőjében veszteglő hajóján tartózkodó menedékkérőket a tagállamok között, Olaszország leállítja befizetéseit az uniós kasszába.A brüsszeli testület illetékes szóvivője ezzel kapcsolatban arra kérte az érintett feleket, hogy tartózkodjanak a fenyegetőzéstől, az ujjal mutogatástól.

Nem segítenek, nem visznek közelebb a megoldáshoz a nem konstruktív kijelentések, pláne nem a fenyegetések.

- szögezte le Alexander Winterstein.

Az EU egy szabályközösség, működése szabályokon alapul, nem fenyegetéseken.

- tette hozzá.A bizottság kezdeményezésére tizenkét uniós tagállam kormányának képviselői pénteken rendkívüli egyeztetést folytatnak a migrációs helyzet hosszú távú megoldása érdekében. A brüsszeli megbeszélésen sajtóhírek szerint Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország és Portugália vesz részt. Ezen államok vagy különösen érintettek vagy pedig fogadtak be az elmúlt hónapokban migránsokat hasonló helyzetben, azonban az ülés minden más uniós ország számára is nyitott.Tove Ernst bizottsági szóvivő kiemelte, hogy a találkozót nem kifejezetten a Diciotti-ügy miatt hívták össze, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy sikerül hamar megoldásra jutni.A Diciotti fedélzetén levő bevándorlók egyre türelmetlenebbek, többen éhségsztrájkba is kezdtek, miután már csaknem tíz napja vesztegelnek a tengeren. A 177 fős migránscsoport tagjai közül szerdán 27 kísérő nélküli kiskorúnak engedélyezték a partra szállást.