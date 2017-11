Az Európai Bizottság nem avatkozik be a spanyol-katalán viszályba

Az Európai Bizottság továbbra sem kíván beavatkozni Carles Puigdemont leváltott katalán elnök ügyébe, a Spanyolország által kiadott esetleges európai elfogatóparancs kizárólag a bíróságokra tartozik - szögezte le pénteken a brüsszeli testület illetékes szóvivője.



"A kérdés egyedül a jogi hatóságokra tartozik, amelyek függetlenségét teljességgel tiszteletben tartjuk" - emelte ki Annika Breidthardt a bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján.



Szakértők rámutattak, hogy a katalán vezetők erőfeszítései eddig rendre kudarcot vallottak az ügy nemzetközi szintre emelését illetően, az Európai Unió ugyanis a jelek szerint szilárdan kiáll a spanyol kormány mellett.



Az Európai Bizottság a válság kirobbanása óta többször is felszólított az alkotmányos rend tiszteletben tartására, valamint a helyzet tárgyalásos rendezésére, és párbeszédet sürgetett a spanyol kormányzat és a katalán hatóságok között. A pénteki sajtóértekezleten a szóvivő megismételte: az Európai Unió szerint jogszerűtlen volt a függetlenségi referendum, a kérdés pedig Spanyolország belügye.



Puigdemont hétfőn érkezett váratlanul Brüsszelbe egykori kormánya több tagjával együtt, és sokan arra számítottak, hogy politikai menedékjogot fog kérni, miután Theo Francken belga menekültügyi és migrációs államtitkár azt mondta, ha kérelmezné, meg is kaphatná. A leváltott elnök azonban kedden bejelentette: nem kér menedéket, viszont nem is tér vissza Katalóniába, amíg nem kap "világos biztosítékokat a tisztességes eljárásra".



Hétfőn a spanyol állami főügyész büntetőeljárás megindítását kezdeményezte lázadás, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt a korábbi katalán kormány és a barcelonai parlament elnökségének több tagja ellen. Az ügyben eljáró spanyol bíróság várhatóan pénteken kiadja az európai elfogatóparancsot Puigdemont ellen.