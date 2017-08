Az Európai Bizottság szerint Lengyelország veszélyezteti a jogállamiságot

Újságírói kérdésre válaszolva Mock elmondta, az Európai Bizottság megkapta Lengyelországtól azt a 12 oldalas dokumentumot, amellyel Varsó a júliusban küldött ajánlására válaszolt.



Mock aláhúzta: az uniós szabályozás világosan rögzíti, hogy a bizottságnak hogyan kell eljárnia akkor, ha egy tagállamban veszélybe kerül a jogállamiság. A szabályozás keretet biztosít a párbeszédre az érintett tagállammal annak érdekében, hogy elejét vegyék a jogállamiság súlyos megsértésének. A párbeszéd lehetőséget ad arra is, hogy a tagállam bizonyítsa: nem áll fent a jogállamiság megsértésének veszélye - tette hozzá.



Júliusban a vitatott igazságügyi reform felfüggesztésére szólította fel a lengyel kormányt az EB, "súlyos aggodalmának" adva hangot amiatt, hogy a tervezett változtatások alááshatják a bírói függetlenséget Lengyelországban.



A brüsszeli bizottság összesen négy lengyel bírósági törvényt kifogásol. Közülük az egyik, már hatályba lépett jogszabály miatt július végén kötelezettségszegési eljárást indított el. A testület korábban jelezte: amennyiben a lengyel elnök által megvétózott két törvény mégis hatályba lépne, kész elindítani az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást is, amely végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat.



Sajtóinformációk szerint a 12 oldalnyi lengyel válaszban más uniós tagállamokban, köztük Spanyolországban, Dániában vagy Észtországban alkalmazott megoldásokat neveznek a lengyel bírósági reform mintájának. Ismertetik a lengyel igazságügyi reform céljait, közülük a bíróságok nagyobb hatékonyságát, az évekig húzódó perek lerövidítését emelik ki.



A EB által Lengyelországgal szemben folytatott jogállamisági eljárás nem érdemi, hanem politikai indíttatású - reagált Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter az uniós szóvivő kijelentésére. Waszczykowski a wpolityce.pl konzervatív lengyel hírportálnak adott interjúban elmondta: Mock kijelentését nem kommentálhatja, ez a szóvivő álláspontját fejezi ki. "Nem a szóvivővel, hanem a bizottsággal leveleztem" - jelentette ki, leszögezve: elvárja a hétfői lengyel válaszlevélben foglaltakhoz viszonyuló érdemi reakciót, szabályosan folytatott párbeszédet vár, "nem pedig ad hoc összehívott sajtóértekezleteket, az uniós szóvivők mediaszerepléseit".



Beata Szydlo lengyel kormányfő a köztévében is sugárzott videofelvételen reagált a Varsó politikáját bíráló uniós politikusok nyilatkozataira: Lengyelország védeni fogja az Európai Unió alapértékeit, az egyes tagállamok érdekei nem szoríthatják háttérbe a biztonságot.



Szydlo beszédben "egyes uniós politikusok Lengyelországról szóló igazságtalan nyilatkozatait" említette. Rámutatva az Európa előtt álló kihívásokra, Beata Szydlo éppen az egységet nevezte fontosnak. "Egyes államok részleges érdekei ne szorítsák háttérbe a legfontosabb kihívást, a kontinens lakosai biztonságának megőrzését" - szorgalmazta. Aláhúzta: Lengyelország "demokratikus, a jogállamiságot megőrző, szolidáris és Európa-barát ország". Nyomatékosította: Varsó számára fontosak az EU alapját képező értékek, többek között a szabadpiac és a versenyképesség. Szydlo beszédében vélhetően többek között Angela Merkel német kancellár kijelentésére reagált, miszerint Németország nem hagyhatja szó nélkül a jogállamisággal kapcsolatos lengyelországi folyamatokat, és az EU egységét sem lehet megőrizni a jogállamiság feladásának árán.



Merkel szerint Berlin "nagyon komolyan" veszi az EB vonatkozó megállapításait, amelyekről részletesen tárgyal majd szerdán Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel. Németország továbbra is jó kapcsolatot akar Lengyelországgal, de nem teheti meg, hogy "a béke kedvéért befogja a száját, és nem mond semmit" - tette hozzá.