Az Európai Védelmi Alap hamarosan megkezdheti működését

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerintAz alap két, egymást kiegészítő, ugyanakkor struktúráját és forrásait tekintve eltérő vonalat foglal majd magában: a "kutatási" és a "képességfejlesztési" keretet.A "kutatási keret"Erre 2019 végéig 90 millió eurót (27,8 milliárd forint) különítettek el, az idei évre 25 millió eurót. Brüsszel 2020 után évi 500 millió euróra emelné a program büdzséjét a tervek szerint.Mint írták, szerdán közzéteszik az első pályázati felhívást, és a támogatási megállapodások aláírására várhatóan még ez év végéig sor kerül.A "képességfejlesztési keret" lehetővé tenné, hogy a tagországok uniós társfinanszírozással és gyakorlati támogatással, a költségcsökkentés jegyében együttesen szerezzenek be bizonyos eszközöket,A védelmi és iparfejlesztési programra 2019-2020-ban összesen 500 millió eurót fordítanának, ezt ezután évi egymilliárd euróra növelnék, ami a várakozások szerint a nemzeti finanszírozás szintjén évente ötmilliárd eurót tudna mozgósítani."Az alap katalizátorként fog működni az élvonalbeli és teljes mértékben együttműködő technológiákat és felszereléseket kifejleszteni képes erős európai védelmi ipar megteremtésében." - mondtamunkahelyteremtésért felelős uniós biztos.még az uniós tagállami kormányokat tömörítőA brüsszeli testület ezzel párhuzamosan nyilvános vitát indított a biztonsági és védelmi unió felé vezető útról azzal, hogyértelmében még mindig a tagországok döntenének önkéntes, eseti alapon a védelmi együttműködés szükségességéről, az EU továbbra is csak kiegészítené a nemzeti erőfeszítéseket. Az együttműködés fokozódna, de az unió részvétele korlátozott maradna. Az EU és NATO közötti együttműködés jelenlegi formája megmaradna.keretében a tagállamok összevonnának bizonyos pénzügyi és operatív eszközöket, az unió pedig intenzívebben venne részt a kontinens védelmében az EU határain belül és kívül. Az EU és a NATO szintén fokozná a kölcsönös együttműködést, miközben az ügyek teljes spektrumát összehangolnák.ugyanakkor egy közös uniós védelempolitika fokozatos kialakításáról szól a hasonló elképzelésekkel rendelkező tagállamok között, ennek értelmében Európa védelme az EU és a NATO egymást kölcsönösen erősítő felelőssége lenne, az unió önállóan is képes lenne magas színvonalú biztonsági és védelmi műveletek végzésére."Soha nem volt még akkora jelentősége egy erős NATO-nak és egy erős EU-nak, mint ma. Európának a meglévő eszközök megkettőzése nélkül kezébe kell vennie a saját biztonságának és védelmének ügyét, hogy erősebb partnere lehessen szövetségeseinek" - fogalmazott Katainen., a bizottság elnöke kedden arról számolt be, hogy