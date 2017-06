Az FBI kirúgott igazgatója Trumpról is beszélt, az egész amerikai média árgus szemmel figyelt

Trump: jobbak és erősebbek leszünk a meghallgatás után



Az amerikai elnök azt üzente a támogatóinak csütörtökön, hogy velük együtt "jobbak és erősebbek" lesznek James Comey elbocsátott FBI-igazgató szenátusi meghallgatása után.



Donald Trump egy washingtoni rendezvényen kijelentette: "ostrom alatt állunk, de úgy jövünk ki belőle, hogy nagyobbak, jobbak és erősebbek leszünk, mint bármikor".



"Megmerevedett washingtoni érdekek vannak ellenünk, de "nem fogunk lemondani arról, hogy azt tegyük, ami helyes (...) tudjuk, hogyan kell harcolni, és soha nem adjuk fel" - mondta a Hit és Szabadság Szövetsége éves konferenciáján, miközben a szenátusi bizottságban tartott Comey-t meghallgatása.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója kijelentette: személyesen soha nem állt kapcsolatban a sajtó munkatársaival, de egyik barátját kérte fel a Trump elnökkel folytatott megbeszélései tartalmának kiszivárogtatására.Comey később hozzátette: úgy gondolta, hogy "magánemberként" megteheti a nem titkosított feljegyzések tartalmának "megosztását".A volt FBI-igazgató elmondta: ha Donald Trump rögzítette a beszélgetéseiket, örömmel venné, ha nyilvánosságra hozná őket.A volt FBI-igazgató csütörtöki, a szenátus hírszerzési bizottsága előtti meghallgatásán kijelentette: megdöbbentette a Fehér Ház Ovális Irodájában Trumppal folytatott beszélgetésének Flynnre vonatkozó részlete.James Comey a meghallgatáson megerősítette a szerdán közzétett nyilatkozatában foglaltakat: Donald Trump elnök ellen az FBI nem folytatott vizsgálatot.A volt igazgató arról is beszélt, hogy az FBI 2015 nyarától tisztában volt az orosz kibertámadások tényével.A meghallgatást óriási figyelem kíséri az Egyesült Államokban. Valamennyi nagy amerikai televíziós csatorna élőben közvetíti a meghallgatást. Sajtóhírek szerint Donald Trump elnök szintén figyeli a meghallgatást.Az igaz kérdés az, hogy Trump próbálta-e törvénysértő eszközökkel leállítani Comey-nál az oroszügyi nyomozásokat, de eleve kevés esély volt rá, hogy erre szerdán egyértelmű válaszokat kapjunk - írja a 444.hu . A nyílt ülés után nemsokkal Comey egy zárt meghallgatáson is válaszol a bizottság kérdéseire, elképzelhető, hogy egyes érzékeny információk ott hangoznak csak el.De még így is Trump megválasztása óta ez az amerikai belpolitika legnagyobb eseménye lett, az összes nagyobb csatorna élőben adta a meghallgatást, az elemzések rendszeresen az 1973-as Watergate-ügyi és az 1987-es Irán-Contra ügy meghallgatásával emlegetik egy szinten, a politika Super Bowljának is nevezték a napokban.