Az FBI leváltott igazgatóját a szenátus hírszerzési bizottsága hallgatja meg

James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nemrég elbocsátott igazgatója beleegyezett, hogy meghallgassák az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának nyílt ülésén annak a vizsgálatnak a keretében, amelyet a tavalyi elnökválasztásra gyakorolt esetleges orosz befolyás ügyében folytatnak - jelentette be a bizottság pénteken.A közlemény szerint a meghallgatást a május 29-i amerikai nemzeti ünnepet, az Emlékezet Napját (Memorial Day) követő időpontra tűzik ki.The New York Times egy, állítólag a Fehér Házban készült jegyzőkönyv szövegét hozta nyilvánosságra pénteken. A szöveg tanúsága szerint Trump elnök a május 10-én, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésein "ütődöttnek" nevezte az egy nappal korábban elbocsátott FBI-igazgatót."Éppen most mentettem fel az FBI igazgatóját. Bolond volt, teljesen ütődött" - mondta az állítólag a megbeszélésekről készült jegyzőkönyv szerint Trump az orosz diplomácia vezetőjének. A Times szerint még azt is hozzátette: "erős nyomás alatt voltam Oroszország miatt, most ezt megkönnyítettük".A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer pénteken délután ismételten leszögezte: "mint ahogyan az elnök már többször elmondta, a teljes vizsgálat megerősíti majd, hogy nem volt összejátszás a kampány és külföldi személyek között". Majd hangsúlyozta, hogy James Comey elbocsátására azért került sor, mert Donald Trump szemében akadályt jelentett az amerikai-orosz kapcsolatok javításában. "Mivel átpolitizálta a nyomozást, James Comey fölöslegesen gyakorolt nyomást Oroszországgal folytatott tárgyalási képességünkre" - fogalmazott a Fehér Ház szóvivője.