Az iráni ajatolláh szerint a kishitűség okozza a szárazságot

Az egyik vezető iráni hittudós szerint a kishitűség okozza a vízhiányt az iszlám köztársaságban. "Akkor jelentkeznek szárazságok, amikor az emberek nem hisznek többé a vallási értékekben" - jelentette ki pénteken Dzsafar Szobáni ajatolláh.



Az IRNA iráni hírügynökség beszámolója szerint Szobáni egyenes kapcsolatot vélt felfedezni az eső és a vallási értelemben vett "tisztaság" között. Az ajatolláh megjegyezte: az összefüggést a Korán és az iszlám elbeszélések is többször megemlítik.



Mindez még akkor is az igazság, ha nem is lehet laborban bizonyítani - szögezte le a vallástudós, miután Reza Ardakanian energiaügyi miniszterrel találkozott.



Irán jelenleg súlyos vízhiánnyal küzd. Isza Kalantári környezetvédelmi ügyekért felelős alelnök a héten figyelmeztetett: az ország szárazság elébe néz, ha továbbra is elmaradnak az esőzések. Kalantári az ajatolláhhal ellentétben úgy látja, hogy a vízhiányért főként a mezőgazdasági területek pazarló öntözése, valamint a gyárak nem megfelelő helyekre telepítése tehető felelőssé.



Az iráni klérus emellett úgy tartja, hogy a társadalmi erkölcstelenségek is részben felelősek az országot érő sok földrengésért.



Haszan Róháni iráni elnök ismételten óva intette az ország síita muszlim papságát, hogy kijelentéseikkel kockára teszik a fiatal generációk támogatását az iszlám köztársaság rendszere iránt. Úgy fogalmazott, éppen a fiatalok veszíthetik el így vallási értékrendszerüket.



Róháni a december végén kirobbant kormányellenes tüntetésekkel kapcsolatban korábban elmondta: a tömeges tiltakozások alkalmával utcákra vonuló fiatal irániak elégedetlensége nem szorítkozik pusztán a gazdasági követelésekre, azon túlmutat, az aktivisták nem hajlandóak többé alávetni magukat egy elöregedő forradalmi elit életmódjának és nézeteinek.