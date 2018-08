Az iskolai lövöldözések miatt nőtt a golyóálló hátizsákok iránti kereslet az Egyesül Államokban

Jelentősen nőtt a golyóálló hátizsákjaik iránti kereslet a februári floridai iskolai lövöldözések után az Egyesült Államokban - jelentette be egy izraeli cég csütörtökön.



Sznir Koren, a Masada Armour nevű vállalat vezérigazgatója véleménye szerint a termékeik iránti amerikai kereslet kifejezetten a februári floridai iskolai lövöldözés után nőtt meg.



A csaknem három kilós, 500 dollárba kerülő alapmodell Koren szerint megvédi viselőjét egy 9 mm-es golyótól, de már elkészült ennek a nehezebb változata is, amely akár az M-16-os és a Kalasnyikov fegyverek ellen is védelmet nyújt.



Bár a különleges rendeltetésű hátizsákok megfelelnek a középiskolai tanulóknak, Koren aggodalmát fejezte ki abban a tekintetben, hogy esetleg túl nehezek lennének a kisiskolások számára, de hozzátette, hogy cége már dolgozik egy könnyített változaton, amely megfelel a kisebb gyerekek testfelépítésének is.



Februárban a 19 éves Nikolas Cruz tizenhét diákot mészárolt le volt iskolájában a floridai Parklandben egy félautomata AR-15-ös gépkarabéllyal.



A parklandi lövöldözések komoly tiltakozómozgalmat indítottak el a fiatalok körében is a fegyvertartásról szóló rendelkezések kapcsán.



Noha Donald Trump amerikai elnök a mészárlás után hajlott arra, hogy kezdeményezze a fegyvertartási törvények szigorítását - például a fegyvervásárlási korhatár megemelését -, ígéretet tett arra is, hogy amíg ő az elnök, megvédi a fegyvertartás jogát. Felvetette azt a korábbi javaslatát, hogy fel kell fegyverezni a tanárokat, majd egy Twitter-bejegyzésben pontosítva azt írta, "álcázott módon" kell fegyvereket adniuk "a katonai és egyéb speciális kiképzésben résztvevő tanároknak - a legjobbaknak".