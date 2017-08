Az Iszlám Állam elleni harc miatt Irakba érkezett az amerikai védelmi miniszter

Előre be nem jelentett látogatásra Irakba érkezett kedden James Mattis amerikai védelmi miniszter, hogy tárgyaljon az iraki vezetőkkel az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harc újabb lépéseiről.



Mattis arra figyelmeztetett, hogy az amerikai támogatást élvező iraki hadsereg sikerei ellenére a terrorszervezet egyáltalán nincs legyőzve.



A védelmi miniszter útját előre nem jelentették be, de más magas rangú amerikai kormányilletékesek iraki látogatásait sem szokták előre beharangozni.



Hírügynökségek felhívják a figyelmet arra, hogy Mattis két nappal az után érkezett Bagdadba, hogy az iraki hadsereg támadást indított a dzsihadisták kezén Tell-Afar város felszabadítására. Tell-Afar a dzsihadisták utolsó erőssége a Szíriával határos térségben. A kormányerők júniusban elvágták a települést az Iszlám Állam más területeitől. Katonai források szerint mintegy kétezer harcedzett fegyveres lehet a városban.



A hadsereg különféle egységei oldalán rendőrök, kurd fegyveresek és a terrorizmus ellen felállított különleges milícia vesz részt a harcokban. Ez utóbbi főként síita fegyveresekből áll, és Irán támogatását élvezi.



Az Iszlám Államnak Tell-Afaron kívül erősségei vannak Irak területén még Kirkuk és al-Anbár tartományokban is, de a "kalifátus" az elmúlt két évben óriási területeket vesztett, és feldarabolódott.