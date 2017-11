Terrortámadás: továbbra is nagy a készültség Manhattanben, az elkövető az Iszlám Állam oldalait böngészte - fotó, videó!

8 ember meghalt, egy tucatnyian megsérültek, amikor teherautó hajtott a bicikliútra

A támadás Manhattanben történt, nem messze a 2001. szeptember 11-i merénylet emlékhelye mellett

A 29 éves támadót meglőtték, kórházba szállították ahol megműtötték és letartóztatták

New York állam kormányzója szerint nincs bizonyíték szélesebb körű összeesküvésre

Trump szerint nem szabad megengedni, hogy az Iszlám Állam megjelenjen Amerikában

A támadó az üzbég Sayfullo Habibullaevic Saipov, aki az Uber sofőrjeként dolgozott

Továbbra is nagy a rendőri készültség New York Manhattan városrészében, ahol kedden egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott, több embert elgázolt, majd egy iskolabusszal ütközött - jelentette az M1 aktuális csatorna helyszínen tartózkodó tudósítója szerdán.A beszámoló szerint a környéket a rendőrség hermetikusan lezárta, és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai most ismét átvizsgálják a helyszínen a kisteherautót.Az elkövető sajtóinformációk szerint az interneten folyamatosan böngészte az Iszlám Állam propaganda anyagait.Üzbegisztán kész minden lehetséges forrásával segíteni a New Yorkban elkövetett támadás nyomozását - közölte Savkat Mirzijojev üzbég elnök szerdán levélben Donald Trump amerikai elnöknek írt levelében, amelyben hazája együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóval, és az Egyesült Államokkal.Korábban az üzbég kormány bejelentette, hogy vizsgálja azokat az amerikai jelentéseket, amelyek szerint a nyolc halálos áldozatot és 11 súlyos sérültet követelő merényletet egy üzbég férfi hajtotta végre.

A gázolásos merényletet a rendőrség terrorcselekményként kezeli. A Manhattan délnyugati részében történt támadást követően a sofőr két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból majd azt kiabálta, hogy Allah akbar. A 29 éves férfit a rendőrök hasba lőtték, majd őrizetbe vették, jelenleg kórházban kezelik.Az ügy vizsgálatát a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) terrorellenes egysége vezeti.A merénylő gépkocsijában talált angol nyelvű feljegyzés szerint az Iszlám Állam nevében követte el a nyolc halálos áldozatot és 11 súlyos sérültet követelő kedd délutáni New York-i gázolásos merényletet - adta hírül szerdán a CNN hírtelevízió és a The New York Times amerikai napilap honlapja belügyi forrásokra hivatkozva.A hatóságok a merénylőt Sayfullo Habibullaevic Saipov néven azonosították, az üzbég származású 29 éves férfi 2011-ben érkezett az Egyesült Államokba, az utóbbi időben New Jersey államban élt, de az elmúlt években az ország több részén is megfordult, köztük Florida és Ohio államokban. Az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott.A CNN-nek nyilatkozó forrás szerint az Iszlám Állam propagandájának hatása alatt állhatott, de nincs jele annak, hogy közvetlen kapcsolatban állt volna a dzsihadista szervezettel.Közép-Ázsiából több ezer ember harcol az Iszlám Állam soraiban Szíriában és Irakban, üzbég származásúak több támadást követtek el idén Európában. Január elsején Isztanbulban egy üzbég fegyveres 39 ember lőtt le egy klubban. Áprilisban egy Kirgizisztánban születet üzbég férfi Szentpéterváron felrobbantott egy metrószerlvényt, 15 utast és magát is megölve. Ugyanabban a hónapban egy üzbég férfi gépkocsijával a tömegbe hajtott Stockholmban, és megölt négy embert. Valamennyi támadás az Iszlám Államhoz köthető, vagy dzsihadista szervezet vállalta elkövetésüket.A merénylő gépkocsijában talált angol nyelvű feljegyzés szerint az Iszlám Állam nevében követte el a nyolc halálos áldozatot és 11 súlyos sérültet követelő kedd délutáni New York-i gázolásos merényletet - adta hírül szerdán a CNN hírtelevízió és a The New York Times amerikai napilap honlapja.A hatóságok a merénylőt Sayfullo Habibullaevic Saipov néven azonosították, az üzbég származású 29 éves férfi 2011-ben érkezett az Egyesült Államokba, az utóbbi időben New Jersey államban élt, de az elmúlt években az ország több részén is megfordult, köztük Florida és Ohio államokban. Az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott.A merényletet egy bérelt kisteherautóval követte el Világkereskedelmi Központ közelében, ahol a bicikliúton gyalogosokat és kerékpárosokat gázolt el. Ezután egy iskolabusszal ütközött. A férfi kiszállt összeroncsolódott kisteherautójából és egy festéklövő fegyverrel, valamint egy légpuskával kezdett hadonászni. A rendőrök hasba lőtték, jelenleg kórházban ápolják.A kisteherautót egy órával a merénylet elkövetése előtt bérelte.Saipov 2013 márciusában feleségül vett egy üzbég nőt. Házassági anyakönyvi kivonatuk szerint mindketten taskenti születésűek. Ohio államban a férfi bejegyeztetett két vállalkozást is, az egyiket 2011-ben, a másikat 2013-ban teherautósofőrként, gépkocsivezetői engedélyét Florida államba állították ki - az amerikai közlekedési minisztérium adatbázisa szerint.Volt azonban számos közlekedési kihágása. 2016 áprilisában letartóztatási parancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg azon a bírósági meghallgatáson, amelyen a teherautójának hibás fékjei miatt történt balesetet tárgyalták. Az ügyet végül pénzbüntetéssel megúszta.Saipov az első vizsgálatok szerint nincs jelen a közösségi médiában.A rendőrség már kedden kihallgatta őt a kórházban, még az előtt, hogy megműtötték, de nem közöltek részleteket esetleges vallomásából.A CNN-nek nyilatkozó belügyi forrás szerint az Iszlám Állam propagandájának hatása alatt állhatott, de nincs jele annak, hogy közvetlen kapcsolatban állt volna a dzsihadista szervezettel.

Saipov spontán módon lett vallásos. Az Egyesült Államokban kezdte tanulmányozni az iszlámot, mivel azt nehezen tehette meg hazájában Üzbegisztánban, ahol szigorú ellenőrzés alatt áll az iszlám tanulmányozása"

- mondta el a Reuters brit hírügynökség tudósítójának az Ohio államban lévő Stow város üzbég közösségének egy tagja, Mirrakhmat Muminov, aki jól ismerte a férfit, és többször beszélt vele az elmúlt hónapokban.A két-három éve Stowban élt férfiról Muminov elmondta, hogy nehezen illeszkedett be az Egyesült Államokban, kevés barátja volt, rossz kommunikációs képességekkel bírt, és az angolja is rossz volt."Visszahúzódó volt, ideges, néha agresszív. Ezért magányos volt és a saját világában élt. Nem volt népszerű" - tette hozzá.Muminov úgy tudja, hogy néhány hónappal ezelőtt született meg Saipov harmadik fia.A rendőrség azonosította és megnevezte a támadót, a 29 éves üzbég Sayfullo Saipovot: 2010 óta élt az Egyesült Államokban, New York Paterson körzetében, egy burjánzó bevándorló közösségben - írja a Fox News

Donald Trump: nem szabad megengedni, hogy az Iszlám Állam megjelenjen Amerikában

Azt a New Jersey-i mecsetet, ahova a New York-i terrortámadással gyanúsítható Sayfullo Saipov is tartozott, 2005 óta figyelte a New York-i rendőrség - közölte a Fox News A patersoni Omar mecset Saipov otthona közelében található, és elhelyezkedése miatt a terrorista összeesküvések lehetséges helyszíneként tartotta számon a rendőrség - ezt már a NorthJersey.com írta. Egy 2006-os jelentés szerint nem kapcsoltak össze semmilyen bűncselekményt a mecsettel, de azt állítja, hogy "úgy gondolják, jogosak a szövetségi vizsgálatok".

Nem szabad megengedni, hogy az Iszlám Állam visszatérjen, vagy belépjen az országunkba, miután a Közel-Keleten és másutt is legyőztük őket!"

- szögezte le Twitter-bejegyzésben szerdán Donald Trump amerikai elnök.A politikus azután tette közzé mikroblog-bejegyzését, miután John Kelly kabinetfőnök részletes tájékoztatást adott a New York-i gázolásos támadásról, amelyben nyolcan meghaltak, tizenegyen megsérültek.Trump bejegyzésében azt írta: "elég volt!". A politikus egyébként még a részletes tájékoztatás előtt, azonnal reagált a támadásra, szintén Twitter-bejegyzésben. Ebben "egy nagyon beteg és zavart ember támadásáról" írt.A Fehér Ház közleményben fejezte ki együttérzését a halálos áldozatok családtagjainak és a sebesülteknek. Donald Trump a rendőröknek is köszönetet mondott, amiért "megállították a gyanúsítottat és azonnali segítséget nyújtottak az aljas támadás áldozatainak". A közleményben egyúttal bejelentették, hogy a kormány minden segítséget megad a New York-i rendőrségnek, beleértve a közös nyomozást a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársaival.Donald Trump kedden a késő esti órákban újabb Twitter-bejegyzésben tudatta, hogy elrendelte a belbiztonsági minisztériumnak a már előkészített szigorú határellenőrzési intézkedések azonnali életbe léptetését, az Egyesült Államokba belépő külföldi állampolgárok szigorú ellenőrzését. "A politikai korrektség remek dolog, de nem ebben az esetben" - írta az elnök. Elaine Duke , a belbiztonsági minisztérium ügyvezető irányítója szintén terrortámadásról beszélt, s emlékeztetett arra, hogy Európában és szerte a világban hasonló jellegű támadásoknak lehetett tanúja a világ.A támadásról tájékoztatták Jeff Sessions igazságügyi minisztert és Christopher Wray FBI-igazgatót is. A külügyminisztérium szintén közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy "szorosan figyelemmel" kíséri a fejleményeket.Közben az elkövetőről újabb részletek derültek ki. Az NBC televízió értesülései szerint az üzbég férfi a New Jersey államban lévő Petersonban él, a helyi mecset rendszeres látogatója volt. A mecset 2006 óta - a muzulmán közösségeket megfigyelő kormányzati program keretében - már a rendőrség célkeresztjébe került, ám 2014-ben a megfigyelési programot felfüggesztették.Argentína New York-i konzulátusa közölte: öt argentin állampolgár van a halálos áldozatok között, a belga hatóságok jelentése szerint pedig egy belga nő életét vesztette, három belga állampolgár pedig megsérült a Manhattan déli részén, a 2001. szeptember 11-i merénylet emlékhelye mellett elkövetett teherautós támadásban.witter-bejegyzést tett közzé Melania Trump is.

Megszakad a szívem New Yorkért" - írta a first lady.

Nincs bizonyíték szélesebb körű összeesküvésre, a feltételezett elkövető egyedül cselekedett - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója a keddi gázolásos terrorcselekménnyel kapcsolatban., amikor egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott, több embert elgázolt majd egy iskolabusszal ütközött. A történteket a rendőrség terrorcselekményként kezeli.A Manhattan délnyugati részében történt támadást követően a sofőr két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból majd azt kiabálta, hogy Allah akbar. A 29 éves férfit a rendőrök meglőtték, majd őrizetbe vették. A támadót kórházba szállították és megműtötték.Cuomo sajtóértekezletén elmondta, a feltételezett elkövető láthatóan egyedül cselekedett.

Nincs bizonyíték arra, hogy egy szélesebb körű összeesküvés vagy terv lett volna. Ezek egy magányos elkövetőnek a tettei, aki fájdalmat, sérüléseket, talán halálosat akart okozni".

Az amerikai sajtó értesülése szerint annyit máris is tudni az elkövetőről, hogy Üzbegisztánból származik és 2010-ben érkezett az Egyesült Államokba. Lakhelye a floridai Tampában van. Neve: Sayfullo Saipov. A CNN hírtévé értesülése szerint a támadó azt állította, hogy az Iszlám Állam nevében cselekedett.Bill de Blasio New York-i polgármester "gyáva terrorcselekménynek" minősítette a történteket.James O' Neill New York-i rendőrfőnök arról számolt be, hogy az elkövető kedd délután 15 óra öt perckor hajtott be a Manhattan délnyugati részén lévő kerékpárútra, festéklövő fegyverrel, valamint egy légpuskával felfegyverezve. Bicikliseket és gyalogosokat gázolt el, majd teherautója egy iskolabusznak ütközött, amelyben két gyerek és két felnőtt megsérült.A rendőrfőnök azt mondta, hogy az elkövető egy bérelt teherautót vezetett. A rendőrség azt egyelőre nem közölte, hogy hol vette bérbe. A támadást követően bicikli roncsok terítették be a kerékpárutat. Hat ember a helyszínen életét vesztette, ketten a kórházba szállítást követően haltak meg - tette hozzá O' Neill.A belga külügyminisztérium közlése szerint a halálos áldozatok között van egy belga állampolgár. Az áldozatok között argentinok is vannak az argentin külügyi tárca szerint.A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumnak nincs tudomása magyar érintettről.Daniel Nigro tűzoltóparancsnok adatai szerint 11 sérültet kórházban ápolnak, állapotuk nem életveszélyes.Donald Trump amerikai elnököt tájékoztatták a történtekről - közölte Sarah Sanders, a Fehér Ház szóvivője.Legalább hat ember meghalt és kilenc megsebesült kedden New Yorkban: egy kisteherautó hajtott egy forgalmas bicikliútra, ami után lövések zaját lehetett hallani, a hatóságok egy gyanúsítottat őrizetbe vettek - közölte az amerikai nagyváros rendőrsége.A hatóságok terrorcselekményként kezelik a történteket. A New York-i rendőrség közlése szerint a sofőrt - aki két fegyvernek látszó tárggyal szállt ki az autóból - rendőrök meglőtték, majd őrizetbe vették.A sofőr állapotáról egyelőre nincs bővebb információ.Az incidens Manhattan délnyugati részében történt. Az AP amerikai hírügynökség egyik fotóriportere a helyszínen legalább két, ponyvával takart mozdulatlan testet látott. Egy szemtanú több vérző embert látott a földön heverni. Elmondása szerint a bicikliútra hajtó jármű egy kisbusszal és egy másik autóval is összeütközött.Donald Trump amerikai elnököt és Bill de Blasio New York-i polgármestert tájékoztatták a történtekről - közölték a hivatalaik.

