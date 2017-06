Az Iszlám Állam vállalta magára a londoni terrortámadást

Az Egyesült Államok és szövetségesei nem hagyják magukat megfélemlíteni az Iszlám Állam terrorszervezet erőszakcselekményeitől - jelentette ki hétfőn James Mattis amerikai védelmi miniszter Sydneyben.Hangoztatta: a szövetségesek egységesek abban az elhatározásukban, hogy megvédik magukat a dzsihadista szervezettel szemben. Az Iszlám Állam tévedésben van, ha úgy gondolja, hogy erőszak elkövetésével "félemlíthet meg minket". "Nem félünk" - hangoztatta.Mattisszal együtt utazott Sydneybe Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is, aki az indulást megelőzően elmondta: a miniszteri szintű amerikai-ausztrál egyeztetések központjában a terrorizmus elleni harc kérdései szerepelnek. Hozzátette: Washington és Canberra együttes harcot vívnak az aljas bűncselekményeket elkövető ellenséggel szemben, a közül a legutóbbit ismét Londonban követték el.A két amerikai miniszter hétfőn ausztrál kollégájával tárgyal. A külügyi és védelmi tárcák közös egyeztetését éves rendszerességgel tartják a két országban felváltva. A mostani találkozóra az amerikai delegációval utazott Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője, illetve Harry Harris tengernagy, az amerikai csendes-óceáni parancsnokság vezetője is.Donald Trump amerikai elnök vasárnap este, egy gálaesten nyilatkozva "ördögi mészárlásnak" minősítette az előző napi londoni merényletet, és leszögezte, hogy kormánya megvédi az Egyesült Államokat a terrorfenyegetésektől.Az elnök a washingtoni Ford színház gálaestjén azt mondta: minden tőle telhetőt megtesz annak megelőzésére, hogy a terrorfenyegetések az Egyesült Államokat is elérjék. "Ennek a vérontásnak be kell fejeződnie, ez a vérontás be fog fejeződni" - fogalmazott, majd leszögezte: "megújítjuk elszántságunkat, még erősebben, mint valaha, hogy megvédjük az Egyesült Államokat és szövetségeseit az aljas ellenségtől, amely ártatlan emberek ellen folytat háborút".Donald Trump ezúttal tartózkodott attól, hogy bírálja a londoni polgármestert.Az elnök vasárnap telefonon beszélt Theresa May brit kormányfővel, és az Egyesült Államok rendíthetetlen támogatásáról" biztosította őt.A szombaton Londonban elkövetett merénylet után - vasárnap hajnalban és kora délután - Trump két Twitter-bejegyzést írt. Az elsőben felajánlotta Washington segítségét, a másodikban pedig bírálta Sadiq Khan londoni polgármestert, mert a merénylet utáni közleményében így fogalmazott: "nincs ok a riadalomra". A polgármester nem reflektált az elnök megjegyzésére, szóvivője azonban a CNN amerikai hírtelevíziónak Londonból adott interjújában "rosszul tájékozottnak" nevezte Donald Trumpot, azt állítva, hogy Khan mondatát kiragadta a szövegkörnyezetéből. A szóvivő szerint ugyanis Sadiq Khan csak meg akarta nyugtatni a londoniakat, hogy ne riadjanak meg, ha még több rendőrt látnak az utcákon.Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára vasárnap késő este a hét ember életét követelő londoni gázolásos és késeléses merényletet."Az Iszlám Állam harcosainak egy alakulata hajtotta végre a tegnapi londoni támadást" - olvasható a dzsihadista terrorszervezet szócsöveként működő hírügynökség, az Aamák közleményében.Vasárnap éjjeli hírügynökségi közlések szerint az Iszlám Állam már a merénylet előtt, a szombat reggeli órákban felhívást tett közzé a Telegram internetes oldalon, és ebben ismét arra sürgette követőit, hogy teherautókkal, késekkel és lőfegyverekkel kövessenek el támadásokat a "keresztesek" ellen a ramadán - a most zajló böjti hónap - idején. Szombat este egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon . A jármű ezután a Borough Market piachoz hajtott tovább, ahol három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkkel a rendőrség végzett. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak. A halálos áldozatok között egy francia és egy kanadai állampolgár is van. Tizenkét embert letartóztattak egy házkutatás során A támadás elkövetőinek kilétét a hatóságok egyelőre nem közölték.A manchesteri pokolgépes és a márciusi londoni merényletet követően ez már a harmadik olyan terrortámadás az idén Nagy-Britanniában, amelynek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. A terrorszervezet ugyanakkor előszeretettel reklámozza magát olyan merényletekért is, amelyek elkövetői nem a tagjai, de tettüket az iszlamisták ideológiája inspirálta.Új biztonsági rendszert dolgoznak ki a hatóságok a nyári hónapokban Olaszországba érkező több millió turista, valamint a nyári fesztiválokon, koncerteken és strandokon tartózkodó olaszok védelmére - jelentették be az olasz nemzetbiztonsági tanácsnak a londoni merényletet követő ülésén vasárnap este.Marco Minniti belügyminiszter bejelentette, hogy a biztonsági készültség fokozatát nem módosítják. Ez továbbra is kiemelt marad, ennél magasabb szintre csak akkor emelkedhet, ha a terrortámadást Olaszország területén követik el.A nemzetbiztonsági tanács (C.A.R.A) vasárnap esti tanácskozásán Minniti mellett Franco Gabrieli országos rendőrparancsnok, valamint a titkosszolgálatok képviselői is részt vettek.A hatóságok új biztonsági protokollon dolgoznak: az intézkedések között szerepel, hogy az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíneken, például a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyeken teljesen lezárják a járműforgalom elől az utcákat és a tereket. Kiemelt figyelem kíséri az Olaszországban nyáron egymást követő mintegy 1700 koncertet, fesztivált és más tömeges programot.Változtatnak az eddigi biztonsági gyakorlaton, és nem csak a rendezvények helyszínét zárják le, hanem ezek szélesebb környékét is, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket, koncentrikus biztonsági kapukon keresztül, ahogyan ez már például a Vatikánnál is működik. A belügyminisztérium közlése szerint újabb helyszíneken állítanak fel mobil, vagyis akármikor elmozdítható úttorlaszokat, ahogyan ezt már a római Colosseumnál is alkalmazzák.Marco Minniti a Corriere della Sera című olasz napilapnak elmondta, hogy a manchesteri koncerten végrehajtott merénylet után az olasz hatóságok egyeztettek a hasonló olaszországi rendezvények szervezőivel. Ennek értelmében a koncerteken a nézőket segítő dolgozók munkájának koordinálásában a helyi rendőrség is részt vesz. Ezen kívül a koncertszervezőknek megfelelő technológiát kell biztosítaniuk az esetleges merénylők kiszűrésére.Az olasz belügyminiszter kihívásnak Vasco Rossi rockénekes július elsejei koncertjét nevezte, amelyre egyetlen estén 220 ezer embert várnak Modenába. Marco Minniti hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabad félnie vagy lemondania a koncerten való részvételt.