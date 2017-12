Az isztambuli repülőtér elleni merénylet kitervelője volt a georgiai terrorellenes akció egyik áldozata

Az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren tavaly nyáron elkövetett öngyilkos merénylet kitervelője és irányítója, Ahmed Csatajev volt a georgiai fővárosban, Tbilisziben tartott terrorellenes akció egyik halálos áldozata - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Nino Giorgobiani, a georgiai állambiztonsági szolgálat (SZUSZ) vezetőhelyettese.



Csatajev személyazonosságát DNS-vizsgálat és daktiloszkópiai (ujjlenyomat alapján történő) vizsgálattal határozták meg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői a georgiai hatóságokkal együttműködve - közölte Giorgobiani.



A SZUSZ vezetőhelyettese elmondta, hogy a csecsen származású férfi a Tbilisziben múlt héten tartott terrorellenes akció során felrobbantotta magát. Giorgobiani egyúttal cáfolta az arról szóló értesüléseket, hogy az akció során több terroristának is sikerült volna megszöknie a hatóságok elől.



Az állambiztonsági szolgálat múlt szerdán közölte, hogy a biztonsági erők tagjai Tbiliszi Iszani-Szamgori kerületében terrorszervezetre csaptak le, és ennek során tűzpárbaj alakult ki köztük és a terroristák között. A mintegy 20 órás akcióban Csatajeven kívül további két terrorista vesztette életét, őket a biztonsági erők tagjai lőtték le, akik egy negyedik terroristát őrizetbe vettek. A tbiliszi városi bíróság a múlt héten elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.



Az állambiztonsági szolgálat később közölte, hogy a különleges műveletben a SZUSZ egyik munkatársa meghalt, két alkalmazottja pedig megsebesült. A tűzpárbajban a georgiai belügyminisztérium különleges műveleti osztályának két tagja is megsebesült.

A pénteki sajtóértekezleten a SZUSZ vezetőhelyettese további részletekkel nem szolgált a terrorszervezettel és annak többi tagjával kapcsolatosan. "A nyomozás jelenleg folyamatban van (...) Folytatjuk a nemzetközi partnerekkel közös munkát, hogy azonosítsuk a másik két fegyverest" - mondta Giorgobiani.



A csecsen származású és orosz állampolgár Csatajev volt a feltételezett kitervelője és irányítója az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren 2016 júniusában elkövetett öngyilkos merényletnek. A támadásban 45 ember - köztük 19 külföldi állampolgár - vesztette életét, és 236-an megsebesültek. A török hatóságok szerint a támadás hátterében az Iszlám Állam állt.



Csatajev korábban Szíriában a terrorszervezet hadműveletekért felelős vezetőjének egyik legfőbb segítője volt. Ezt megelőzően a csecsen szakadárok soraiban harcolt az orosz hadsereg ellen, az akkori harcokban elveszítette egyik karját, ekkor ragadt rá a "félkarú Ahmed" becenév. Az ENSZ szankciós listáján Csatajev az Iszlám Állam egyik magas rangú tagjaként szerepelt, aki egyéb teendői mellett az oroszul beszélő dzsihadisták kiképzéséért felelős személyek egyike volt a terrorszervezetnél.