Az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta egy ciszjordániai zsidó telep létrehozását

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala csütörtök késő este adott ki közleményt, amely szerint az általa vezetett biztonsági kabinet egyhangúlag hagyta jóvá egy telep építését a Rámalláh melletti Emek Silo település közelében. A miniszterelnöki hivatal szerint hamarosan szavazni fognak róla telefonon azok a kormánytagok is, akik nem tagjai a szűkebb, biztonsági kérdésekkel foglalkozó kabinetnek.



Az új települést a nemrégiben felszámolt, illegálisan épült ciszjordániai zsidó telep, Amóna lakói vehetik majd birtokba. Netanjanhu emlékeztetett arra, hogy még Amóna felszámolásakor tett ígéretet erre a telep lakóinak.



Palesztin illetékesek azonnal elítélték a biztonsági kabinet döntését. Hanan Asravi, a fő palesztin pártokat tömörítő Palesztin Felszabadítási Szervezet egyik vezetője közölte: a bejelentés ismét azt bizonyítja, hogy Izrael inkább az illegális telepes lakosság lecsillapítása iránt elkötelezett, ahelyett, hogy tartaná magát a stabilitást és igazságos békét szolgáló követelményekhez.



Az izraeli biztonsági erők február elején kiürítették és felszámolták Amónát, miután egy bíróság - pontot téve az évekig tartó jogi huzavonára - úgy döntött, hogy jogellenesen, palesztin magántulajdonban lévő területre épült. A negyvennél több zsidó családnak otthont adó Amóna a mintegy száz, törvénytelenül létrehozott ciszjordániai telepesfalu közül az egyik legnagyobb volt. Ezeket a településeket az izraeli hatóságok sokáig megtűrték, és számukra biztosították az alapvető szolgáltatásokat, a vizet és az áramot.



Az úgynevezett kétállami megoldás értelmében Izrael Állam mellett az 1967-ben elfoglalt Gázai övezet és Ciszjordánia területén kellene létrejönnie a leendő palesztin államnak. A nemzetközi közösség Ciszjordániát megszállt területnek tekinti, és nem ismeri el Izrael részeként, az ott létesült zsidó telepeket pedig törvénytelennek tartja. A zsidó államot korábban Washington és Brüsszel is bírálta a telepek miatt, mert a telepépítések gyakorlatilag ellehetetlenítik a palesztin állam létrejöttét. Izrael visszautasítja a bírálatokat, és nevetségesnek tartja, hogy a telepek akadályoznák a békekötést.



A kilencvenes évek eleje óta Izrael nem kezdeményezte új telepek kialakítását az 1967-ben Jordániától elfoglalt területeken - a leendő palesztin állam területén -, noha utólagosan számos illegálisan, előzetes jóváhagyás nélkül felépített telepet engedélyeztek, gyakran korábbi telepek újabb lakónegyedeinek nyilvánítva őket.



Izrael mintegy hatezer új telepeslakás felépítését jelentette be Donald Trump amerikai elnök január 20-i hivatalba lépése óta, ezzel magára vonva a nemzetközi közösség bírálatát, amelyből azonban - szemben a korábbi hasonló esetekkel - ezúttal hiányzott az amerikai vezetés hangja.