Az izraeli hadsereg többtucatnyi iráni célpontot támadott Szíriában - Galéria

Többtucatnyi iráni katonai célpontot támadott Szíriában csütörtökre virradóra az izraeli légierő, válaszul a Golán-fennsíki izraeli hadállások ellen kilőtt rakétákra, amelyeket Izrael szerint az iráni al-Kudsz Brigádok indítottak el.Jonathan Concricus alezredes hírügynökségeknek nyilatkozva azt mondta: a szíriai légvédelem többtucatnyi elhárító rakétát lőtt ki, de egyetlen izraeli harci gépet sem találtak el. Az al-Kudsz Brigádok rakétatámadása az eddigi legsúlyosabb volt Izrael ellen - tette hozzá.A rakéták közül négyet elhárított az izraeli légvédelem, de a többi sem ért célt. Izrael részéről is ez volt a legsúlyosabb hadművelet Szíriában az ottani háború kezdete óta hírszerzési és logisztikai létesítmények, raktárak ellen. Ezúttal számos szíriai légvédelmi állást is megsemmisítettek - mondta a szóvivő.Az alezredes hangsúlyozta: az izraeli csapatok továbbra is teljes készültségben lesznek.

Felkészültünk egy esetleges újabb iráni rakétatámadásra.

- hangsúlyozta. Szólt arról is, hogy Izrael a szíriai művelet előtt értesítette a Bassár el-Aszad szíriai elnökkel szövetséges Oroszországot. Az iráni katonák veszteségeiről egyelőre nem tudni. A szíriai fővárosban, Damaszkuszban robbanások sorozatai hallatszottak hajnal előtt, ezzel egy időben pedig a szíriai légvédelem válaszcsapásainak döreje uralta a térséget.A SANA szíriai állami hírügynökség idézte a szíriai hadsereg tisztjét, aki azt mondta: az izraeli rakéták szíriai védelmi állásokra, radarállomásokra és fegyverraktárakra csaptak le, az ellenséges rakéták többségét azonban megsemmisítették.