Az izraeli miniszterelnök Soros Györgyöt tette felelősség az afrikaiak kitelepítése elleni tiltakozásért

Az izraeli kormányfő előző nap, a kormány szokásos ülésén közölte, hogy Soros György áll a január közepén Izraelben elindult tiltakozáshullám mögött, amely azt a kormányzati tervet vette célba, amely értelmében szudáni és eritreai menedékkérőket egy harmadik afrikai országba - sajtóértesülések szerint Ruandába - költöztetnék.



A terv ellen Izraelben írók és neves értelmiségiek, iskolaigazgatók, egyetemi és főiskolai oktatók, szociális munkások, holokauszt-túlélők és orvosok tiltakoztak, valamint az EL Al légitársaság pilótáinak egy csoportja is bejelentette, hogy nem hajlandó a repülőgépeken Afrikába szállítani őket.



Netanjahu azt is hangsúlyozta, hogy Barack Obama volt amerikai elnök "kétmillió beszivárgót telepített ki, és senki se mondott semmit". A kormányfő állításaival Ofir Akunisz tudományügyi miniszter szavaira utalt, aki szerint külföldi kormányok próbálják megakadályozni az afrikaiak átköltöztetését.



Soros György korábban pénzügyi támogatásban részesített több, a palesztinok emberi jogaiért küzdő izraeli civil szervezetet, köztük a "Csendet megtörőket", a Becelem, a Jes Din ("Van ítélet"), és az al-Hak nevű csoportot. Az "Új izraeli alap" nevű amerikai baloldali zsidó tömörülést is 873 500 dollárral segítette a 2002 és 2015 között eltelt tizenhárom évben - írta a The Jerusalem Post című újság honlapján egy kiszivárgott emailre hivatkozva.



Az izraeli tízes tévé híradójának adott válaszában Soros György hazugságnak nevezte az izraeli kormányfő állítását. "Netanjahu hamis állításával ellentétben nem támogatom a több ezer afrikai menedékkérő Izraelből történő kitelepítése elleni tiltakozást"- mondta. Hozzátette: mélyen hisz benne, hogy nem szabad a nemzetközi törvényeket és a menekültegyezményeket megszegve, erőszakkal visszaküldeni a menedékkérőket oda, ahol üldözhetik vagy megölhetik őket.