Az olasz külügyminiszter szerint az NGO-k és a líbiai partok ellenőrzése fordulatot hozott

Olasz sajtóértesülések szerint a Líbia és Olaszország közötti tengerszakaszról teljesen eltűntek az NGO-k hajói.



Angelino Alfano a La Stampa című olasz napilapban vasárnap megjelent interjúban kijelentette, hogy a fordulat Fájez esz-Szarrádzsnak, az ENSZ által elismert líbiai nemzeti egységkormány miniszterelnökének köszönhető, mert segítség kért Olaszországtól és Európától a líbiai partok ellenőrzéséhez: az így kapott eszközökkel és forrásokkal Líbia megerősítette parti őrségét, valamint növelte hatáskörét a partjai előtti tengeren.



Ezzel párhuzamosan a tengeri mentésben részt vevő NGO-k munkáját Olaszország magatartási kódexszel szabályozta, ami Angelino Alfano szerint a szicíliai ügyészségeknek az NGO-król folytatott vizsgálatainak köszönhető. Az ügyészi vizsgálat "megfelelő kontextust" teremtett az NGO-kódexhez - mondta az olasz diplomácia vezetője, majd így folytatta: "a Földközi-tenger túlsó (afrikai) partján változik a szélirány: most gyorsan e szerint kell vitorláznunk, hogy leállítsuk az emberkereskedelmet". Hangsúlyozta, hogy a migránsokkal teli hajók gyérülésével visszaesik a tengerbe veszők száma is. Következő lépésnek nevezte, hogy a nemzetközi jognak megfelelő migránstáborokat állítsanak fel Líbiában, amihez szerinte milliárdos befektetés kell.



Hangsúlyozta, hogy a Líbia keleti felét ellenőrző Halifa Haftár tábornok 20 milliárd eurót sürgetett Európától a migráció szabályozására. "A balkáni útvonalat a Törökországgal kötött több milliárd eurós megállapodás zárta le, illúzió azt hinni, hogy Líbiában a problémát néhány millióval meg lehet oldani" - mondta Angelino Alfano. Hangoztatta, "hatalmas" európai gazdasági befektetésre van szükség Líbiában és Afrikában.



Az Orvosok Határok Nélkül és a Sea Eye után a Save the Children nevű segélyszervezet is bejelentette, felfüggeszti mentőmunkáját a líbiai partoknál. Az NGO-k nyilatkozata szerint az olasz és a líbiai hatóságok intézkedései miatt nem tudnak tovább felelősséget vállalni hajóik legénységének biztonságáért főleg azután, hogy a líbiai kormány pár napja módosította a hatáskörébe tartozó tengeri mentési övezet határait, és ezzel lényegében kitiltotta az ország felségvizeiről a nem kormányzati szervezetek mentőhajóit.