Az orosz parlament a médiára is kiterjesztheti a külföldi ügynökre vonatkozó törvényt

Az Állami Duma vezetője "szimmetrikus válaszintézkedést" helyezett kilátásba, rámutatva, hogy amíg az idegen ügynöki tevékenységről rendelkező orosz törvény eddig nem vonatkozott a tömegtájékoztatási eszközökre, addig az Egyesült Államok a saját hasonló jogszabályát ki kívánja terjeszteni az RT-re és a Szputnyikra. Hozzátette, hogy amíg az amerikai jogszabály megsértőire 5 évi szabadságvesztés szabható ki, addig az orosz törvény a jelenlegi formájában elsősorban közigazgatási és csak azután büntetőeljárási ügyként kezeli a törvénysértést és 2 évig terjedő börtönt ír elő.



A házelnök megbízta az illetékes bizottságokat a törvénytervezet előkészítésével és elrendelte a frakcióközi egyeztetést is. Szergej Nyeverov házelnök-helyettes kilátásba helyezte, hogy a törvénymódosítás kiterjed majd a közösségi hálózatokra is.



Vologyin "alaptalannak" és "leplezetlen nyomásgyakorlásnak" nevezte az amerikai igazságügyi minisztériumnak azt a követelését, hogy az RT és a Szputnyik idegen ügynökként regisztráltassa magát. Rámutatott, hogy Oroszországban több tucat olyan amerikai tömegtájékoztatási eszköz működik, amely "beavatkozik a belügyekbe", és amelyeket "közvetve vagy közvetlenül az Egyesült Államok kormánya finanszíroz". Érvelése szerint a szimmetrikus ellenintézkedésekre azért van szükség, hogy azok megvédjék az orosz állampolgárokat "a leplezetlen beavatkozástól".



Margarita Szimonyjan, az RT főszerkesztője csütörtökön közölte, hogy a televízió, engedve Washington nyomásának, regisztrálja magát külföldi ügynökként. Az amerikai igazságügyi minisztériuma felszólította az Egyesült Államokban működő orosz csatornát: jövő hét hétfőig tegye ezt meg. Szimonyjan szerint ha a médiavállalat ellenszegülne, letartóztathatják az RT amerikai irodájának igazgatóját, és befagyaszthatják a cég amerikai bankszámláit. A főszerkesztő ugyanakkor közölte, hogy az ügyet bíróságra viszik.



Az RT America televíziót, valamint a Sputnik News rádiót és hírügynökséget az Egyesült Államok propagandaadónak tekinti. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szeptember közepén vizsgálatot indított ezen médiumok ellen, arra a gyanúra hivatkozva, hogy a tavalyi elnökválasztási kampány idején komoly szerepük volt a Donald Trump győzelméhez vezető orosz propaganda terjesztésében.



A külföldi ügynökök bejegyzésére vonatkozó 1938-as amerikai törvény (FARA) értelmében mindenkinek regisztráltatnia kell magát az amerikai igazságügyi minisztériumnál, aki egy külföldi kormány utasítására, kérésére vagy irányítása alatt tevékenykedik. A FARA kivételt tesz azokkal a médiaszervezetekkel, amelyek nem külföldi kormányokat szolgálnak ki. Ezt a mentességet élvezi a BBC brit és a Deutsche Welle német tartalomszolgáltató is. Ugyanakkor a Peking felügyelete alatt álló China Dailyt, az NHK Cosmomedia japán tévécsatornát és a dél-koreai Korean Broadcasting Systemet (KBS) például bejegyezték az igazságügyi minisztériumnál.



Oroszországban 2012-ben lépett érvénybe a külföldi ügynökökről rendelkező törvényt, azóta mintegy 150 civil szervezetet minősítettek ebbe a kategóriába. A jogszabály kötelez minden, külföldi finanszírozásban részesülő, politikai tevékenységet folyató nem kormányszervezetet (NGO), hogy kérje külföldi ügynökként történő bejegyzését, és minden nyilvános közleményében vagy tevékenységében ebben a minőségében tüntesse fel magát. 2015-től hatályos az a jogszabály, amely lehetővé tette szervezetek nemkívánatosnak minősítését Oroszországban. A nemzetbiztonsági kockázatokkal indokolt törvény értelmében az ilyennek minősített szervezetek működését betilthatják, vezetőiket közigazgatási, valamint büntetőjogi felelősségre vonhatják, vagyonukat befagyaszthatják.