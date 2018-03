Az osztrák belügyminiszter szerint továbbra is fenn kell tartani a határellenőrzéseket

Az osztrák belügyminiszter, tekintet nélkül több EU-tagország ellenkezésére, továbbra is fenn akarja tartani az ausztriai határellenőrzéseket - a szabadságpárti (FPÖ) Herbert Kickl erről csütörtökön Brüsszelben az uniós belügyminiszterek tanácskozása előtt nyilatkozott.



A schengeni övezeten belüli határellenőrzések témája nem szerepel a miniszteri ülés napirendjén. Ausztria jelenleg a Szlovéniával és Magyarországgal közös határán tart fenn határellenőrzést. Az Európai Bizottság erre vonatkozó engedélye májusban jár le.



Herbert Kickl elmondta, hogy tárgyalni akar azoknak az országoknak a képviselőivel, amelyek ezt az ügyet Ausztriához hasonlóan látják. Reményét fejezte ki, hogy az ügyben sikerül közös megállapodásra jutni.



Az osztrák belügyminiszter szerint "továbbra is fennáll az ország biztonságának veszélyeztetése".



"Nagyon magas az >elvont< terrorveszély, amelyet nem szabad alábecsülnünk" - mondta.



A határellenőrzések emellett jelzésértékűek a szervezett emberkereskedelem, embercsempészet és a szervezett bűnözés felé is. A miniszter szerint az ellenőrzéseknek mindezekre pozitív hatásuk van.