Az ukrán államé lett Janukovics volt elnök és környezetének 1,5 milliárd dollárja

A tisztségviselő szavai szerint az utalás egy egész munkanapot vett igénybe. "Készpénzben, 100 dolláros bankjegyekből ez az összeg 15 tonnát nyomna" - fűzte hozzá.



Lucenko kifejtette, hogy a költségvetésből elsikkasztott, megfogalmazása szerint az ukránoktól ellopott pénzt Janukovics és környezete állami értékpapírokba fektette. A pénzmosáshoz mintegy 100 számlát nyitottak külföldi valutában. Az értékpapírok utáni éves kamat elérte a 8 százalékot.

Petro Porosenko államfő a nap folyamán már korábban közölte: arra kéri a kormányt és a parlamentet, hogy az összeget főként a fegyveres erők fejlesztésére és egyéb hadikiadásokra fordítsák, beleértve egy rehabilitációs központ létrehozását a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban megsérült katonák számára.



Az ukrán állami pénzügyi felügyelet tavaly szeptemberben hozta nyilvánosságra, hogy a volt államfő és környezete a vizsgálatok szerint csaknem 200 milliárd hrivnya (több mint 2240 milliárd forint), bűncselekmény útján szerzett pénzhez jutott legalizált jövedelemként.



A leváltott államfővel kapcsolatba hozható jogi és természetes személyek számláin még 2014 júniusában zárolták a most visszaszolgáltatott 1,5 milliárd dollárnyi összeget.



Mindezen felül az ukrán pénzügyi felügyelethez más országok hasonló szerveitől érkezett értesítések alapján egykori magas rangú ukrán tisztségviselők külföldi számláin további 107,2 millió dollárt (29,7 milliárd forint), 15,9 millió eurót (4,9 milliárd forint) és 135 millió svájci frankot (38,2 milliárd forint) zároltak Ausztriában, Nagy-Britanniában, Lettországban, Cipruson, Olaszországban, Liechtensteinben, Svájcban és Hollandiában.



A 2014-es Majdan-tüntetések nyomán az ukrán parlament 2014. február 22-én több mint kétharmados többséggel menesztette hivatalából Janukovicsot, aki akkor már menekülőben volt Oroszország felé. A döntés előzményeként a rendfenntartók éles töltényekkel lőttek a tüntetőkre, aminek következtében több mint százan életüket vesztették. A történteket elítélve Janukovics parlamenti híveinek többsége is az államfő leváltására szavazott.



Janukovicsot a gazdasági bűncselekmények mellett hazaárulással is meggyanúsította az ukrán főügyészség. Az erre összegyűjtött bizonyítékok között van egy 2014. március 1-jén kelt írásos nyilatkozat, amelyben az akkor már Oroszországban tartózkodó exelnök Moszkva ENSZ-képviseletén keresztül kérte az Oroszországi Föderáció fegyveres erőit, hogy küldjenek csapatokat Ukrajnába.