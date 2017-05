Az ukrán elnök honlapját hekkerek támadják mióta letiltatta a hozzáférést orosz weboldalakhoz

Útmutatót küldött szét ukrán felhasználóinak szerdán a VKontaktye orosz közösségi portál arra az esetre, ha az ukrán szolgáltatók blokkolnák az elérhetőségét. Ezt azután tette, hogy biztonsági okokra hivatkozva Petro Porosenko elnök kedden elrendelte Ukrajnában milliók körében népszerű orosz internet-szolgáltatók és közösségi oldalak használatának tilalmát.



A VKontaktye, amelynek saját bevallása szerint 16 millió felhasználója van, üzenetében ismételten hangsúlyozta, hogy nem foglalkozik politikával, és fontosnak nevezte a rokonok és a barátok közötti kapcsolat fenntartásának lehetőségét. A szolgáltató rámutatott, hogy felületén mindenkinek megadja a véleményszabadság lehetőségét, függetlenül az országától és a nemzetiségétől.



Az orosz állami Rosszija 24 hírtelevízió kedden ismertetett olyan módszereket, amelyek segítségével meg lehet kerülni a weboldalak blokkolására irányuló ukrán kísérletet.



Petro Porosenko ukrán elnök hivatalos honlapját kibertámadások érik azóta, hogy az államfő elrendelte a hozzáférés letiltását Ukrajna területéről a Vkontaktye (VK) és az Odnoklassznyiki orosz közösségi portálokhoz, a Yandex keresőhöz és több más orosz internetes oldalhoz - hozták nyilvánosságra szerdán ukrán hírportálok.



Az elnöki hivatal Facebook-oldalán idézi Dmitro Simkivet, a hivatal helyettes vezetőjét, aki szerint a szervezett támadásokat Yandex- és VK-eszközökről indították. Közölte, hogy a honlap ennek ellenére zavartalanul működik, köszönhetően az azt üzemeltető számítógépes szakembereknek.



Az elnöki hivatalt túlterheléses, úgynevezett DDoS támadások érik. Ezek lényege, hogy túl nagy adatforgalom generálásával ellehetetlenítenek egy szolgáltatást.



Szerdán lépett életbe - miután megjelent a hivatalos közlönyben az előző nap kiadott elnöki rendelet, amely büntetőintézkedésekkel sújt összesen 1288 természetes és 468 jogi személyt, beleértve az orosz tévék betiltását. A listán szereplők java része már 2015-2016-ban rajta volt a szankciós listán, internetes oldalak viszont most először estek büntetőintézkedés alá.



A Human Rights Watch jogvédő szervezet viszont nemtetszését fejezte ki az orosz internetes oldalak hozzáférhetőségének letiltása miatt, hivatkozva az információs és a szólásszabadságra, és felszólította Porosenkót, hogy vonja vissza a rendeletet. A döntést bírálta Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács (ET) főtitkára is, az Európai Unió ukrajnai képviselete pedig magyarázatot kért Kijevtől a döntésre. A NATO sajtószolgálata viszont azt közölte, bíznak abban, hogy az intézkedés Ukrajna biztonságát fogja erősíteni. "Az ukrán fél megerősítette, hogy ez biztonsági kérdés, és nem a szólásszabadság korlátozásáról van szó" - írta közleményében a NATO sajtószolgálata. Olekszandr Turcsinov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) vezetője kijelentette, hogy az orosz internetes oldalak letiltása nem jelenti a szólásszabadság korlátozását. "Csak saját országunkat védjük nemcsak a harcmezőn, hanem az információs és a kiberagresszióval szemben, amely nem kevésbé veszélyes, mint a fegyveres agresszió" - hangsúlyozta. Elmondta, hogy egy orosz könyvelési programot például azért kellett betiltaniuk, mert Oroszország azt számtalan alkalommal használta kémkedésre és kibertámadásokra.



Ukrán sajtóorgánumok szerint a rendelet értelmében június 1-jéig kell a szankció alá vont internetes oldalakat blokkolniuk az ukrajnai terjesztőknek, különben súlyos pénzbírságot róhatnak ki rájuk. A 122 Ukrajina hírtelevízióban Olekszandr Fegyijenko, az ukrajnai Internet Szövetség elnöke úgy vélekedett, hogy a listára felkerült internetes oldalak teljes blokkolása akár két évet is igénybe vehet és egymilliárd dollárba is kerülhet.