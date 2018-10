Az ukrán külügyminiszter-helyettes azt sejteti, hogy Kijevnek nem felel meg az új magyar nagykövetjelölt személye

Abból az okból is húzódhat az új ukrajnai magyar nagykövet fogadó nyilatkozatának Kijev általi megadása, mert személye elfogadhatatlan Kijev számára - ezt sejtette Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a hétvégén a Twitteren írt bejegyzésében.



A diplomata Menczer Tamásnak, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában elhangzott kijelentésére reagált. Az államtitkár barátságtalan gesztusként értékelte, hogy hónapok óta húzódik az új kijevi magyar nagykövet fogadó nyilatkozatának (agrément-jának) megadása.



"Megint mi vagyunk valamiben a hibásak? Magyarország külügyminisztériumának sajtótitkára vagy nem diplomata, vagy újfent élezi a helyzetet. Elmagyarázom: az agrément hiánya lehet politikai jelzés. Jelzés arra, hogy a jelölt elfogadhatatlan. A fogadó ország nem köteles senkinek semmit megmagyarázni" - írta a helyettes tárcavezető bejegyzésében, amelyet a Korreszpondent ukrán hírportál ismertetett. Vaszil Bodnar a kárpátaljai "útlevélbotránnyal" és az annak nyomán történt kölcsönös konzulkiutasítással kapcsolatosan a zn.ua hírportálnak nyilatkozva kifejtette: véleménye szerint Magyarország elkezdett úgy viselkedni, mintha Kárpátalja az ő területe lenne. Megjegyezte, hogy nemcsak a magyar útlevelek kiadásáról vagy a Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosi tisztség létrehozásáról van szó. Utóbbi megnevezést Ukrajna azért kifogásolja, mert szerinte ezáltal a magyar kormány már a belügyeibe avatkozik be.



"Ha Ukrajna nem reagál Budapest ilyesfajta cselekedeteire, akkor ez a büntetlenség kiszámíthatatlan következményekhez vezet. A célunk, hogy megmutassuk, a régióra kiterjed az ukrán szuverenitás, amelyet mi megvédünk" - szögezte le a külügyminiszter-helyettes.



Magyarország és Ukrajna között az okozott újabb feszültséget, hogy szeptember 19-én az Ukrinform ukrán állami hírügynökség kiszivárogtatott egy rejtett kamerával készült felvételt, amely felkerült a YouTube videomegosztóra is. Ezen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek a beregszászi magyar konzulátuson. Pavlo Klimkin külügyminiszter kijelentette, hogy a magyar konzulátus alkalmazottai megsértették Ukrajna törvényeit, ezáltal a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt, ezért Budapest vagy hazarendeli az időközben nemkívánatos személynek minősített beregszászi magyar konzult, vagy Kijev utasítja ki.



Magyarország szerint viszont nem történt semmilyen törvénysértés, ezért a külügyminisztérium nem látta megalapozottnak egyetlen Ukrajnában szolgálatot teljesítő magyar diplomata hazarendelését sem. Csütörtökön az ukrán külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben tudatta, hogy a beregszászi magyar konzulátus egyik konzulját nemkívánatos személynek minősítette, és 72 órát adott neki az ország elhagyására. Válaszul Budapest még aznap kiutasított egy ukrán konzult Magyarországról.