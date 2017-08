Az USA bezáratja a San Franciscó-i orosz főkonzulátust

Az Egyesült Államok felszólította Oroszországot, hogy zárja be főkonzulátusát San Franciscóban, továbbá szüntesse be tevékenységét Washingtonban és New Yorkban lévő konzulátusa egy-egy irodáját.



Az amerikai külügyminisztérium - Heather Nauert szóvivő aláírásával - közleményben jelentette be döntését és végrehajtására szeptember 2-ig adott határidőt.



A külügyminisztérium lépése válaszként született az orosz kormány korábbi, júliusi döntésére, amelyben elrendelte az Egyesült Államok oroszországi diplomáciai képviseletei létszámának csökkentését. Moszkva júliusban elrendelte: az Egyesült Államoknak szeptember 1-jéig 755 fővel csökkentenie kell oroszországi nagykövetségének és konzuli képviseleteinek létszámát.



"Az orosz lépés jogtalan és kártékony volt az országaink közötti kapcsolatok egészére" - fogalmazott a csütörtöki közleményben Heather Nauert, s közölte azt is, hogy az Egyesült Államok eleget tett az orosz kormány döntésének és csökkentette külképviseletei létszámát.



A közlemény leszögezte: az amerikai döntésre a kölcsönösség jegyében került sor. Heather Nauert hozzátette: az Egyesült Államoknak és Oroszországnak jelenleg három-három konzulátusa van a másik országában.



"Az Egyesült Államok reméli, hogy - miután a kölcsönösség jegyében hozta meg intézkedését - a továbbiakban elkerülhetőek a megtorló intézkedések mindkét fél részéről és előreléphetünk az elnökeink által megfogalmazott célok megvalósításában és erősíthetjük együttműködésünket a közös aggodalomra okot adó területeken" - fogalmazott a külügyi szóvivőnő.



A kommüniké nyilvánosságra hozatala után a külügyminisztérium egyik - neve elhallgatását kérő - tisztségviselője azt mondta amerikai újságíróknak, hogy Washington javítani szeretné a két ország közötti viszonyt.



A orosz konzulátusok bezárásáról, illetve hivatalainak csökkentéséről szóló döntésről Rex Tillerson amerikai külügyminiszter telefonon tájékoztatta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot. Az orosz külügyminiszter - a The Hill című lap közlése szerint - a feszültség növelésével vádolta meg az Egyesült Államokat. A The Hill idézte az orosz elnöki szóvivő, Dmitrij Peszkov szavait is, aki így fogalmazott: "sajnáljuk a lépést, amely nem konstruktív". Peszkov válaszlépéseket helyezett kilátásba.



Donald Trump amerikai elnök korábban többször is azt hangoztatta, hogy kormányzata jobb kapcsolatokra törekszik Moszkvával. A legutóbb hétfőn - a finn államfővel tartott közös sajtóértekezletén - beszélt erről. "Hangosan és egyértelműen mondom, és évek óta ezt mondom: jó dolog, ha nagyszerű, de legalábbis jó a viszonyunk Moszkvával" - fogalmazott az amerikai elnök.