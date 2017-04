Az üzbég külügyminiszter szerint is kapcsolatban állt az IÁ-val a stockholmi gázoló

Abdulaziz Kamilov újságíróknak azt mondta, a feltételezett merénylő, Rakhmat Akilov azután épült be az IÁ soraiba, hogy 2014-ben távozott Üzbegisztánból, és Svédországban telepedett le. Arra agitálta honfitársait, hogy utazzanak Szíriába, és csatlakozzanak az IÁ-hoz. Az üzbég hatóságok még a stockholmi merénylet előtt értesítettek egy nyugati partnerországot Akilov bűncselekményeiről, hogy - mondta a tárcavezető - erről a svédek is tudomást szerezzenek.



A külügyminiszter nem nevezte meg a szóban forgó a harmadik országot, amelynek továbbítania kellett az Akilovról szóló információkat Stockholmnak.



Szerdán egy névtelenül nyilatkozó üzbég biztonsági tisztségviselő azt mondta, a négy ember életét követelő stockholmi gázolásos merénylet üzbég állampolgárságú fő gyanúsítottja tavalyelőtt Szíriába próbált utazni, hogy csatlakozhasson az Iszlám Állam terrorszervezethez. Az illetékes elmondta: a merénylet elkövetésével vádolt - szerinte a tádzsik népcsoporthoz tartozó - Rakhmat Akilov az Iszlám Állam tádzsik ágához tartozó egyik sejtjének befolyása alá került Svédországban. Akilovot 2015-ben elfogták a török-szíriai határon, majd visszaküldték Svédországba. Hozzáfűzte: az üzbég hatóságok még abban az évben felvették a vallási szélsőséggel gyanúsítottak körözési listájára.



A svéd hírszerzés a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva elutasította, hogy megjegyzést fűzzön az üzbég értesülésekhez, amelyeket a skandináv állam bevándorlási hivatala szintén nem kommentált.



A 39 éves férfi 2014-ben nyújtott be Svédországban letelepedési kérelmet, amelyet 2016 júniusában elutasítottak, de a hatóságok nem tudták őt visszaküldeni Üzbegisztánba, mert nem tartózkodott az általa megadott címen. Február végén a rendőrség már hivatalosan is körözte.



Akilovot néhány órával a pénteki gázolás után vették őrizetbe fő gyanúsítottként. A 39 éves férfi védője kedden közölte: a terrorcselekménnyel vádolt Akilov beismerő vallomást tett.



A svéd biztonsági szolgálatok szerint Akilov feltűnt hírszerzési jelentésekben, de nem tekintették veszélyesnek.