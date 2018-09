Azbej Tristan: Amerikában támogatják a magyar migrációs és humanitárius politikát

Amerikában is felismerték, hogy a magyar migrációs és humanitárius politika minden szempontból, morális, gyakorlati és gazdaságossági megfontolásokból is helyes - fogalmazott csütörtökön Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztényekkel foglalkozó államtitkárságának vezetője az MTI-nek Washingtonban.



Az államtitkár a kétnapos tárgyalásain elhangzottakat értékelve hangsúlyozta: az Egyesült Államok kormánya és szervezetei egyaránt elismerik, hogy helyes az a magyar politika, miszerint a segítséget a baj forrásához kell vinni a bajok importálása helyett.



Azbej Tristan elmondta: a magyar kormány 2016-ban humanitárius, ideológiai és politikai megfontolások alapján indította el a Magyarország segít nevű programot a közel-keleti keresztények támogatására.



"A kormány felismerte és elismerte azt a világ nagy részén sajnálatos módon titkolt tényt, hogy bár jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb vallás, mégsem hallunk erről a különböző emberi jogi fórumokon, és ami még fontosabb, nem cselekszik senki, hogy megvédje e közösségeket Ázsiában, a Közel-Keleten, Afrikában" - fogalmazott az államtitkár.



Leszögezte: Magyarországnak egyértelmű az álláspontja a migrációról.



"A tömeges, illegális, ellenőrizetlen migráció olyan folyamat, amely valójában senkinek nem jó" - állapította meg.



Hozzátette: a migráció a befogadó közösségekben társadalmi feszültségeket okoz, párhuzamos társadalmak létrejöttéhez vezet, a kibocsátó közösségek pedig jellemzően a jövőt, illetve az előrelépés lehetőségét jelentő fiataljaikat veszítik el.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a migrációs áradattal kis százalékban ugyan, de terrorista csoportok is beszivárogtak Európába.



Azbej Tristan fontosnak tartotta kiemelni, hogy különleges felelősség hárul a keresztény hitük miatt szenvedők megtámogatásában Magyarországra mint keresztény kultúrájú országra.



"Magyarország szekuláris ország, ez azonban nem jelenti azt, hogy megtagadjuk azokat a zsidó-keresztény értékeket, amelyekre a magyar társadalom hagyományai, kultúrája és alapvető értékei épülnek" - tette hozzá. Emlékeztetett: Európa ugyancsak keresztény kulturális gyökerekkel rendelkezik, és idézte az Európai Unió egyik alapítóját, Konrad Adenauer német kancellárt, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.



"Európa sajnos elfordult e gyökereitől, ezt mutatja a héten a Sargentini-jelentés vitája is Strasbourgban: az az érthetetlen düh és a véleménydiktatúra különböző eszközeinek bevetése, amellyel a magyar kormányra támadtak azért, mert mi kereszténydemokráciát építünk" - hangsúlyozta Azbej Tristan.



A miniszterelnökség államtitkára elmondta: washingtoni beszélgetéseiből és tárgyalásaiból azt szűrte le, hogy az Egyesült Államokban nemcsak emlegetik példaként a magyar gyakorlatot, hanem elkezdték követni is.



"Mostani washingtoni látogatásomnak konkrét oka éppen a magyar tapasztalatok átadása" - tette hozzá. Leszögezte ugyanakkor, hogy azok a politikai körök, köztük az Európai Parlamentben Magyarország ellen felsorakozók, akik a migrációt támogatják, a "Soros-terv" végrehajtásában érdekeltek, azt akarják, hogy a magyar példa ne terjedjen el.



Azbej Tristan így fogalmazott: "a magyar példa a józan szeretet, a praktikum, a biztonságpolitika és a kulturális önmegőrzés példája is egyben".



Az államtitkár Washingtonban az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége vezető tisztségviselőivel, a külügyminisztérium tisztségviselőivel és vallási, valamint más civil szervezetek képviselőivel folytatott megbeszéléseket, valamint egy szenátusi kerekasztal-beszélgetésen bemutatta a Magyarország segít című programot. Közölte: e program elismertsége mindenképpen segít a magyar-amerikai kétoldalú viszony további bővítésében is.