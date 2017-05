Balhé a brazil fővárosban: katonákat vezényeltek az utcákra

Több minisztériumot is ki kellett üríteni, mert a Michel Temer államfő távozását követelő tiltakozók összecsaptak a rendfenntartó erőkkel.Tízezrek vonultak fel Brasíliában, hogy a korrupciós botrányba keveredett elnök gazdasági reformjai ellen tiltakozzanak. Az egyre elharapódzó erőszak miatt a rendőrség paprikaspray-vel és könnygázzal próbálta megfékezni a rendbontókat, akik tüzeket gyújtottak és hordozható toalettbódékból építettek úttorlaszokat. A mezőgazdasági minisztérium épületében tűz ütött ki, s több más minisztérium ablakát és ajtajait is betörték."Ez a zűrzavar elfogadhatatlan. Temer elnök ezt nem tűri el" - mondta a zavargások közepette Raul Jungmann védelmi miniszter, aki arról számolt be, hogy a katonák a kormányépületek védelmét fogják biztosítani. A védelmi tárca tájékoztatása szerint 1500 katonát rendeltek Brasília utcáira.Temerről a múlt héten került nyilvánosságra egy hangfelvétel, melyen állítólag egy már elítélt politikus megvesztegetéséhez járul hozzá. Az elnök szerint a felvételt manipulálták, és nem hajlandó lemondani.