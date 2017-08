Barcelona: lelőtték a gázolásos merénylet feltételezett elkövetőjét

A 22 éves, marokkói születésű férfi múlt csütörtökön Barcelona központjában a gyalogosok közé hajtott egy kisteherautóval. A támadásban 13 ember vesztette életét, több mint 120 pedig megsérült, kilenc ember állapota továbbra is válságos.

Csütörtök délután egy kisteherautó hajtott nagy sebességgel a tömegbe Barcelona leglátogatottabb sugárútján. A támadásban 13 ember vesztette életét, több mint 120 pedig megsérült, kilenc ember állapota továbbra is válságos. A merénylet elkövetőjeként az Iszlám Állam dzsihadista szervezet jelentkezett. Az éjszaka folyamán egy Audi A3-mas szintén a tömegbe hajtott a Barcelonától 120 kilométerre délre fekvő, tengerparti Cambrilsban. A támadásban heten megsérültek. Az autó öt utasának egyike később halálra késelt egy nőt. A terroristákat - köztük Abujakub testvérét és két unokatestvérét - lelőtték.A hatóságok szerint a merényleteket egy 12 tagú dzsihadista sejt szervezhette meg. Négy embert - három marokkói és egy melillai állampolgárt - letartóztattak. Két férfi - köztük a támadások értelmi szerzője, egy radikális muszlim hitszónok - életét veszthette az alcanari robbanásban. A dzsihadisták állítólag gázpalackokkal is akartak robbantani, de kísérletezésük balul sült el, és felrobbantották az általuk bérelt házat.

Megerősítette a katalán rendőrség az előzetes sajtójelentéseket: lelőtték hétfőn Junesz Abujakubot, a barcelonai gázolásos merénylet feltételezett elkövetőjét, aki a csütörtöki terrortámadásnál a kisteherautót vezetteKorábban a hatóságok egy "incidensről" számoltak be a Barcelonától 45 kilométerre nyugatra lévő Subirats településen. A Cadena Ser nevű spanyol rádió közlése szerint a Barcelona tartománybeli településen a hatóságok lelőttek egy férfit, aki testére erősített robbanóövet viselt. A spanyol közszolgálati televízió szerint ő lehetett Abujakub.A helyszínen jelenleg tűzszerészek dolgoznak, és egy robot segítségével próbálják a lelőtt férfi testéről a feltételezett robbanóövet eltávolítani.A katalán rendőrség más európai országokra is kiterjesztette a kutatást aután, aki múlt csütörtökön Barcelona központjában a gyalogosok közé hajtó kisteherautót vezette feltehetőleg. A katalán rendőrség most figyelmeztette az embereket, hogy a barcelonai gázolásos merénylet feltételezett, szökésben lévő elkövetője veszélyes bűnöző, fegyver lehet nála. A férfi magas, sötét bőre és sötét, rövid haja van, szakálla is lehet.Joaquim Form, a belügyekért felelős kormánytag azt mondta a sajtónak hétfőn:egy gépkocsiban, amelyet Abujakub elrabolt a barcelonai mészárlás után, és áthatolt vele egy rendőrségi ellenőrzőponton. Az autót Barcelona egyik külvárosában találták meg, tulajdonosának holtteste pedig a hátsó ülésen volt. A gyilkosságot mindeddig nem hozták összefüggésbe a barcelonai vagy a cambrilsi terrortámadásokkal. Form a lakosság segítségét kérte Abujakub kézre kerítéséhez, akinek fotóját több platformon megosztották.A katalán rendőrséget vezető Josep Lluís Trapero egy sajtótájékoztatón azt mondta: elképzelhető, hogy Abujakubnak sikerült átjutnia Franciaországba. A férfi a támadások sok más gyanúsítottjához hasonlóan a határ menti Ripollban élt.A katalán kormány egyik tisztségviselője megerősítette,