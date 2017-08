Barcelonai gázolás - Hajtóvadászat a barcelonai gázoló kézre kerítésére

A barcelonai Sagrada Familia templomban gyászmisét tartottak a királyi család részvételével vasárnap délelőtt. A katalán rendőrség a 22 éves marokkói Junesz Abujakubot keresi, aki csütörtök délután Barcelona központjában kisteherautóval gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. A merényletben 13-an haltak meg, és több mint 120-an megsebesültek, köztük nagyon sok külföldi.



Az elkövető elmenekült. Néhány órával a barcelonai merénylet után Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el, hat civilt és egy rendőrt megsebesítettek, később egyikük meghalt. A merényletek után a rendőrség Cabrils városában lelőtt öt terroristát. A rendőrök Ripoll és Manlleu térségére összpontosítanak hajtóvadászatukban. A nyomozás egy eltűnt imámra is összpontosít, akiről feltéelezik, hogy meghalhatott egy szerdai házrobbanásban. Abdelbak esz-Szatti volt az, aki radikalizálta a barcelonai és cambrilsi merényleteket elkövető terrorrsejt fiataljait. Juan Ignacio Zoido spanyol belügyminiszter szombaton arról beszélt, úgy gondolják, hogy a támadások mögött álló terrorsejtet maradéktalanul felszámolták.



A spanyol sajtó szerint az imámnak jelentős szerepe volt a Ripollból származó marokkói fiatalok gyors radikalizálódásában. A kedd óra eltűnt férfi lakhelyét szombaton újólag átkutatta a rendőrség. Esz-Szatti júniusban hirtelen elhagyta a ripolli mecsetet, és azóta nem látták őt a térségben.



A mecset elítélte a terroetámadásokat. Abujakub édesanyja szombaton közölte, hogy Junesz öccse, Husszein szintén eltűnt, csakúgy, mint fiatalabb öccse, aki a Cambrilsban lelőtt öt terrorista között volt. A barcelonai Sagrada Familia templomban vasárnap délelőtt gyászmisét tartottak az áldozatok emlékére VI. Fülöp király, hitvese, Letízia, Mariano Rajoy spanyol kormányfő, Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök és számos magas rangú spanyol és katalán politikus részvételével. A béke tiszteletét hirdető misét Juan José Omell barcelonai érsek mutatta be.