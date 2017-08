Barcelonai gázolás - Szakértő: nehéz védekezni a gázolásos merénylet ellen

A szakértőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy csütörtök délután Barcelona központjában egy feltételezett dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. Péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el. A merényletekben tizennégy ember meghalt, és mintegy százharmincan megsebesültek.



A szakértő a műsorban elmondta: gyakorlatilag lehetetlen az ilyenfajta gázolásos elkövetéseket kivédeni, hiszen fel lehet hozzá használni saját gépkocsit, béreltet vagy akár lopottat is. Hozzátette: a legfontosabb létesítményeket, rendezvényeket meg lehet védeni az ilyen támadásoktól, például a vizes világbajnokságnál is alkalmazott betonakadályokkal, de egy nagyváros számtalan célpontot kínál.



Akár egy tömött buszmegálló is lehet célpont, márpedig minden buszmegálló elé, mellé nem lehet betonakadályokat létesíteni - jegyezte meg. Kaiser Ferenc szerint fel kell készülni a további gázolásos merényletekre is, mivel "borzasztó egyszerű" végrehajtani és nem igényel komolyabb előkészületeket. Ugyanakkor a gázolásos merényletek stratégiai hatása kisebb, mintha bomba robbant volna - jegyezte meg.



Hozzátette: a bombarobbantást megszervezni és végrehajtani sokkal nagyobb előkészületeket, sokkal komolyabb műszaki tudást igényel, és több anyagi erőforrást is, a gázolásos elkövetés a szegényebb, alulképzettebb terroristák kedvenc fegyvere, "viszont belőlük van több".