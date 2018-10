Befednének egy higannyal teli II. világháborús tengeralattjáró-roncsot

Kiemelés helyett szokatlan módon szivárgásmentes burkolattal fednének be a norvég hatóságok egy elsüllyedt II. világháborús német tengeralattjárót, amelynek fedélzetén 67 tonna erősen mérgező higany található a tenger mélyén.



A kormány terve szerint a roncsot és körülötte 47 ezer négyzetméternyi tengerfeneket szigetelnének el a környezetétől 2020-ra, ami átszámítva akár 10 milliárd forintba is kerülhet. A kormány tervét még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.



Az U-864-es tengeralattjáró 150 méter mélyen fekszik a tengerfenéken Norvégia nyugati partjainál, Fedje-szigetnél, Bergentől nem messze. Az egykori német búvárhajót egy brit tengeralattjáróról kilőtt torpedó tépte ketté, a maradványokra 2003-ban bukkantak halászok.



Környezetvédők és a környékbeli lakosok nem tartják kielégítő megoldásnak a roncs és környezetének beburkolását, ők a tengeralattjáró kiemelését és a benne lévő higany eltávolítását követelik a kormánytól.



A kiemelést a megtaláláskor ellenzékben, jelenleg kormányon lévő pártok annak idején meg is ígérték, de most vizsgálatokra hivatkozva azt mondják, hogy a higannyal teli tengeralattjáró felszínre hozatala túlságosan kockázatos lenne.