Beiktatták hivatalába az új osztrák elnököt

Van der Bellen azt is hangsúlyozta, hogy pártokon felüli államfőként akarja betölteni hivatalát valamint méltó módon szeretné képviselni az országot nemzetközi szinten is. Emlékeztetett Ausztria semlegességére. "Ausztria Európa szívében fekszik, nemcsak földrajzilag, hanem politikailag is" - mondta.



Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy Ausztriába menekült észt család leszármazottjaként államfővé választották. Úgy vélte, hogy Ausztria a nagy lehetőségek országa. "Erre mindig emlékeznünk kell és nem szabad magunkat lebecsülni" - figyelmeztetett, és hangsúlyozta, hogy mindenki államfője szeretne lenni.



"Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni , és ne hagyjuk magunkat lebeszélni a közös Európáért való munkálkodásról" - mondta és hozzátette: a béke megőrzése minden erőfeszítést megér. Ugyanakkor úgy vélte, hogy nem egyszerű 28 fejlett demokrácia életének összehangolása. Meglátása szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha az egyszerű válaszok miatt a nacionalizmus irányába történik elmozdulás.



A kormányprogram elfogadása miatt kialakult koalíciós válságra utalva elmondta: helyes a javaslatok állandó megvitatása, azonban az emberek eredményeket várnak. "A politikának meg kell teremtenie a keretfeltételeket ahhoz, hogy az emberek boldogan éljenek" - jelentette ki.



Beszédében megemlékezett a holokauszt január 27-én tartandó nemzetközi emléknapjáról is és a holokausztot "az osztrák történelem legsötétebb lapjának" nevezte.



Az elemzések a beszédet emberközelinek, személyesnek és "szokatlanul lazának" nevezték. Megjegyezték, hogy az új államfő több alkalommal eltért a hivatalos, előre elkészített szövegtől, közvetlen megjegyzéseivel és gyermekkori emlékeinek felidézésével keltett derültséget.



Az új osztrák államfő a parlamentben tartott ceremóniát követően a Hofburgba, az egykori császári palotába ment, hogy hivatalosan is elfoglalja hivatalát. Ezt követően katonai tiszteletadásra került sor a Hofburg előtti téren. A délután folyamán Christian Kern kancellárt és Reinhold Mitterlehner alkancellárt fogadja, majd a politikai, a gazdasági, a tudományos és a kulturális élet képviselőinek ad fogadást Van der Bellen.



Az előző államfő, Heinz Fischer hivatali ideje 12 év után július 8-án járt le, így azóta nem volt elnöke Ausztriának. Az osztrák szövetségi elnök mandátuma hat évre szól és egyszer lehet megújítani.