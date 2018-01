Beiktatták New York újraválasztott polgármesterét

New York bűnügyi statisztikáinak javulását dicsérte beiktatási beszédében a város demokrata párti polgármestere, Bill de Blasio, aki hétfőn kezdte meg második polgármesteri ciklusát.Bill de Blasio beiktatási ünnepségét a polgármesteri hivatal előtti parkban, fagyos hidegben tartották, a ceremóniát a brooklyni születésű vermonti szenátor, Bernie Sanders vezette.Beszédében az újraválasztott polgármester kiemelte, hogy a városban az 1950-es évek óta tavaly volt a legalacsonyabb a gyilkosságok száma. A rendőrség még nem végleges adatai szerint 2017-ben 290 gyilkosságot követtek el New Yorkban, és ez az előző évihez képest 14 százalékos csökkenést jelent. "Sikerült a rendőrséget és a város közösségét úgy összehozni, mint korábban soha" - fogalmazott de Blasio. Hozzátette, hogy elkötelezték magukat "az igazi szomszédsági politika mellett, és ez működik is".A demokrata párti politikus hitet tett amellett, hogy a város vezetőségének nemcsak a város elitjét és a Wall Street óriásait kell szolgálnia, hanem valamennyi dolgozó polgárát. "Mindannyiunk felelőssége, hogy New York továbbra is nemzetünk és világunk világítótornya maradjon" - hangsúlyozta.Bill de Blasiót novemberben fölényes többséggel választották újra New York lakói.Sanders szenátor a beiktatási ünnepségen azon meggyőződésének adott hangot, hogy "New York de Blasio vezetésével más irányt szabott, mint amit Washingtonban látunk". A független szenátor szerint New Yorkban "nem a milliárdosokra, hanem a dolgozó emberekre figyelnek".